Natale a Montespertoli: il fine settimana del 20 e 21 dicembre e gli appuntamenti della Vigilia

Entra nel vivo il Natale a Montespertoli con un articolato programma di appuntamenti in programma sabato 20 dicembre, domenica 21 dicembre e mercoledì 24 dicembre, promosso dalla collaborazione tra Associazione Commercianti e Artigiani, Comune di Montespertoli e numerose realtà culturali, sociali e associative del territorio. Un calendario diffuso che anima il centro storico, valorizza il commercio locale e rafforza il senso di comunità.

Sabato 20 dicembre

Per tutta la giornata, Piazza del Popolo sarà animata dal Garage delle Meraviglie, con gonfiabili per bambini e dallo stand dell’associazione ONDEROADDE, con bomboloni e cioccolata calda.

Nel corso della mattinata, l’Associazione Gemellaggi di Montespertoli sarà presente in piazza per portare gli auguri di Natale alla cittadinanza, accompagnati da brindisi e panettone, in un momento di incontro e condivisione aperto a tutti. Alle 16:00, la Biblioteca comunale Ernesto Balducci ospiterà “Storie sotto l’albero”, appuntamento dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni con letture natalizie e attività creative. Nel pomeriggio, Fratres, Croce d’Oro, Misericordia, AVO e Caritas saranno presenti in piazza per lo scambio degli auguri di Natale, con panettone e spumante, rafforzando il valore comunitario delle festività.

Domenica 21 dicembre – Aspettando il Natale Insieme

La giornata di domenica sarà dedicata alle famiglie con le iniziative promosse dal Comitato Genitori delle Scuole di Montespertoli, che accoglierà cittadini e visitatori in Piazza del Popolo a partire dalle ore 9:30.

Dalle 9:30 alle 11:00 è in programma la Colazione di Natale, con delizie dolci e salate. Nel corso della mattinata si svolgerà il Laboratorio di Natale a cura dell’Associazione culturale Primera, insieme a “Libri Parlanti”, letture animate di storie per bambini.

Alle 12:00 partirà la Carovana dei Babbi Natale in moto, la tradizionale Motonatalata, con la consegna di piccoli doni. In caso di maltempo, le attività si svolgeranno al chiuso.

Per tutta la giornata resterà attivo anche il Garage delle Meraviglie, mentre nel pomeriggio, alle 16:00, spazio allo sport con l’esibizione di danza di Montesport D.A.T., aperta al pubblico.

Mercoledì 24 dicembre – Vigilia di Natale

Le iniziative proseguono per la Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre, a partire dalle 15:30 in Piazza del Popolo, con “La squadra dei Babbo Natale” a cura della Federcaccia.

Nel corso del pomeriggio sarà presente anche la P.A. Croce d’Oro di Montespertoli, che proporrà dolcetti e attività dedicate ai bambini e adulti, contribuendo a rendere la Vigilia un momento di festa, accoglienza e partecipazione per tutta la famiglia.

A completare il pomeriggio, bambini e famiglie potranno scattare una foto ricordo sulla grande slitta natalizia allestita dall’Associazione Noi Che…

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

