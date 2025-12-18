Nuove 'spaccate' nel centro di Firenze, le imprese si difendono: 114 richieste di contributi alla Camera del Commercio

“Apprendo che purtroppo anche l’ultima notte è stata segnata da almeno una ‘spaccata’ nel centro di Firenze. Ci affianchiamo al Comune nel chiedere al governo che sia aumentato e adeguato alle esigenze del territorio il numero degli uomini delle forze dell’ordine impiegati a Firenze. Noi, come Camera di commercio di Firenze, abbiamo investito e continueremo a investire per aiutare le attività fronte strada a potenziare gli strumenti di difesa”. Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Firenze, Massimo Manetti.

“Il bilancio degli interventi della Camera di commercio di Firenze è molto positivo – ha spiegato in proposito Manetti – Nel 2025 abbiamo stanziato quasi 300.000 euro, che si sono aggiunti ad altre risorse erogate in precedenza, per finanziare un bando destinato agli esercenti che vogliono potenziare i sistemi di sicurezza delle loto attività. Ad oggi abbiamo ricevuto 114 domande di contributi, quasi una ogni tre giorni. Le risorse di questo bando, che scade a fine anno, sono ormai quasi esaurite. Visto il successo che ha avuto, la nostra intenzione è riproporlo anche il prossimo anno. Il bando punta a finanziare la sicurezza sotto forma di prevenzione”.

Il contributo a fondo perduto era infatti destinato alle aziende che intendono rafforzare la sicurezza dei negozi o delle sedi aziendali, potenziando e adeguando i bandoni e le porte di accesso ai locali aziendali, installare o ammodernare impianti di allarme, di videosorveglianza e sistemi antintrusione. Il contributo camerale del bando in scadenza e quasi esaurito è pari al 50% delle spese ammissibili, con un minimo di spesa di euro 1.000,00 (esclusa Iva) ed un massimo di contributo per ciascuna impresa pari ad euro 5.000,00. Allo studio la nuova formulazione per il prossimo anno.

