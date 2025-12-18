Poggibonsi, otto milioni per cofinanziare quattro interventi nel progetto 'ABCura'

Otto milioni di euro di risorse provenienti dal PR FESR saranno destinati al Comune di Poggibonsi (Si) per quattro interventi, parte di una strategia territoriale ‘ABCura’ che mira ad un modello urbano dove abitare sostenibile, tutela dell’ambiente e qualità degli degli spazi pubblici si fondono e vengono considerati parte di un più esteso concetto di cura della persona. Il testo dell’Accordo di programma che definisce il contributo è stato approvato dalla Giunta regionale toscana nel corso della sua ultima seduta, con una delibera proposta dall’assessore regionale a mobilità e urbanistica Filippo Boni. Il progetto fa parte delle 13 strategie territoriali in aree urbane toscane previste dal programma regionale FESR 2021-27 ‘Strategie urbane’ e richiederà un investimento complessivo di 11.365.155 euro.

"Con questo finanziamento - ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - diamo concretezza a una visione di città più inclusiva e vivibile: investiamo in housing sociale, nel recupero di strade e beni culturali, nelle scuole perché il benessere urbano parte dalla qualità degli spazi che viviamo ogni giorno."

“L’urbanistica disegna la vita delle persone – ha detto l’assessore Boni – può sembrare cavillosa e distante ma è quanto di più vicino al quotidiano si possa immaginare: grazie a questo Accordo di programma con il Comune di Poggibonsi andremo a finanziare una ‘strategia urbana’ che si tradurrà in infissi nuovi per una scuola, nella realizzazione di una struttura pensata per sviluppare l’autonomia delle persone disabili e contemporaneamente offrire risposte all’emergenza abitativa, nel recupero di un luogo di arte e cultura, nella riqualificazione di una strada. Andremo a sostenere il quotidiano, ad affiancare il Comune nella cura dei suoi cittadini e per questo trovo il nome del progetto particolarmente significativo. Sono molto soddisfatto di poter contribuire, grazie ai fondi Fesr, alla crescita di questa comunità”.

La strategia territoriale “ABCura” prevede in particolare quattro interventi:

1 - Social Housing via Aldo Moro: costo complessivo di euro 6.635.507, con contributo FESR di 4.578.284. Il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo un polo di servizi di accoglienza ed accompagnamento per le persone disabili di diverse età. Si tratta di servizi innovativi per sostenere e sviluppare l'autonomia delle persone e promuoverne l'inclusione. Nella stessa struttura sono previsti appartamenti da destinare ai nuclei familiari in emergenza abitativa e nuove forme di housing sociale.

2 - Riqualificazione viale Garibaldi: costo complessivo di euro 1.800.000, con contributo FESR di 1.365.388. Il progetto prevede il completo rifacimento dell’intera sede stradale.

3 - Parco della Fortezza di Poggio Imperiale - Connessione con via Sangallo e restauro della Fonte delle Fate: costo complessivo di euro 2.029.648, con contributo FESR di 1.416.328. Il progetto intende rispondere alla necessità di recupero e valorizzazione di spazi urbani da destinare a finalità culturali, per la loro restituzione alla cittadinanza. L’obiettivo principale è il restauro della Fonte delle Fate, luogo storico di grande valore artistico e culturale, e delle opere di Mimmo Paladino qui collocate. E’ inoltre prevista la riqualificazione delle connessioni del Parco della Fortezza di Poggio Imperiale con il contesto urbano di via Sangallo, attraverso la realizzazione di itinerari e connessioni con le attività del Parco Archeologico.

4 - Interventi di efficientamento energetico Scuola Primaria Vittorio Veneto: costo complessivo di euro 900.000, con contributo FESR di 640.000 euro per la manutenzione straordinaria dell’edificio e l’efficientamento energetico tramite la sostituzione degli infissi.

Fonte: Regione Toscana