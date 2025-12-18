Prato, nel 2025 scoperti 153 lavoratori in nero: due arresti e 29 attività sospese

Controlli serrati nelle aziende del territorio, con un bilancio che evidenzia gravi violazioni della legalità sul lavoro: nel 2025, il gruppo interistituzionale coordinato dalla prefettura di Prato ha scoperto 153 lavoratori impiegati “in nero” e 75 senza valido titolo di soggiorno.

Le operazioni hanno portato a due arresti, 29 sospensioni di attività, la denuncia dei titolari di 22 imprese e sanzioni amministrative per un totale di circa 900mila euro. Complessivamente sono stati effettuati 38 accessi ispettivi, che hanno rilevato irregolarità diffuse: dalla sicurezza sul lavoro e norme antincendio, a gravi carenze igienico-sanitarie, con sporco e residui di lavorazione sui pavimenti.

Tra i casi più significativi, il 3 dicembre un controllo in un’azienda artigianale ha portato alla scoperta di 20 lavoratori in nero e 11 irregolari sul territorio nazionale, con sanzioni per quasi 100mila euro solo in quella giornata.