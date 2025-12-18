Puro Cioccolato Festival 2025 fa tappa a Empoli: tre giorni di dolcezza in Piazza della Vittoria

Il viaggio del tanto atteso Puro Cioccolato Festival 2025 continua con una nona tappa imperdibile: da venerdì 19 a domenica 21 dicembre, Piazza della Vittoria a Empoli si trasformerà in un teatro a cielo aperto della dolcezza, con orario continuato dalle 10 alle 21. Questa tappa si svolgerà all’interno di Empoli Città del Natale – Edizione 2025, storica manifestazione natalizia ideata e organizzata da Eros Condelli, presidente di Confercenti Empoli, che negli anni ha conquistato il cuore del pubblico proveniente da tutta Italia.

Per tre giorni, il centro storico di Empoli diventerà un vero paradiso dei sensi, celebrando la magia del cioccolato. Oltre 15 stand ospiteranno maestri cioccolatieri, artigiani pasticceri e produttori d’eccellenza italiani e internazionali, offrendo un viaggio multisensoriale tra profumi avvolgenti, sapori unici e creazioni d’autore che fondono tradizione e innovazione, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Dalle specialità regionali italiane alle raffinatezze internazionali, il festival proporrà degustazioni, curiosità e racconti dedicati a uno degli alimenti più amati al mondo: il cioccolato, simbolo universale di passione, cultura e arte dolciaria. La manifestazione porta anche la firma di Alfredo Orofino, conosciuto come il “Re dello Street Food”.

A guidare il progetto è Alfredo Orofino, brillante imprenditore torinese e presidente dell’A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada. Creatore dell’International Street Food Festival, la più grande manifestazione itinerante dedicata al cibo di strada con oltre 200 tappe annuali in tutta Italia, Orofino porta quest’anno la sua esperienza e creatività anche nel mondo del cioccolato, confermando il Puro Cioccolato Festival come evento di prestigio nazionale, capace di valorizzare l’artigianato dolciario e promuovere il territorio attraverso qualità, innovazione e condivisione.

Un appuntamento imperdibile per famiglie, turisti e professionisti

Il Puro Cioccolato Festival 2025 non è solo una fiera del gusto: è una festa della cultura e dell’emozione, un percorso tra divertimento, scoperta e tradizione. Per tre giorni, Empoli diventerà la capitale italiana della dolcezza, pronta ad accogliere migliaia di visitatori con eventi, laboratori, incontri e golose sorprese dedicate a grandi e piccini.