Uno spettacolo benefico coi Quisquilias al Teatro Aurora di Scandicci

I Quisquilias portano a teatro una commedia che fa ridere e non solo.

Martedì 6 gennaio, per befana, alle 17.30, il Teatro Aurora di Scandicci ospita "1, 2, 3… Stella!", lo spettacolo firmato I Quisquilias, con Simone Centinèo, Simone Gaggioli e Daniele Amato, per la regia di Alessandro Calonaci.

Una serata all’insegna della comicità, capace di coinvolgere grandi e piccoli, dove il divertimento si intreccia con un importante messaggio di solidarietà: parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Milano 25 ODV di Zia Caterina e alla Fondazione AMES San Giovanni di Dio.

Sul palco anche Ivan Periccioli ed Enzo Lombardi, per uno spettacolo dinamico, surreale e sorprendente, che promette risate a raffica e momenti di pura leggerezza.

I biglietti - 15 euro intero, omaggio per gli under 16,7 euro per gli abbonati - si possono comprare alla Pasticceria Aquila Scandicci e prenotare al 347 6955400.

