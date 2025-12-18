Restyling Terrafino, Ferrara (Empoli in Azione): "Prevedere anche fermate bus e un parcheggio per tir"

Empoli in Azione accoglie con grande soddisfazione la notizia della volontà dell’Amministrazione Comunale di Empoli di intervenire sull’area industriale del Terrafino, con un restyling diffuso ed interventi di rilievo per ammodernarne le strutture viarie etc. Si tratta infatti di uno degli impegni che il nostro Partito aveva richiesto e sostenuto nel programma elettorale a supporto della Giunta Mantellassi. Vedere questa proposta assunta pubblicamente e trasformata in un percorso amministrativo concreto rappresenta per noi un risultato importante.

Come abbiamo più volte ribadito, il rilancio del Terrafino non può essere affidato alla sola iniziativa del Comune, ma necessita di un coinvolgimento attivo di altri enti e soggetti gestori. In particolare, riteniamo fondamentale che la società responsabile del Trasporto Pubblico Locale intervenga per dotare l’area di fermate degli autobus moderne ed adeguate al flusso dei frequentatori dell’area: non semplici pali con orari, ma pensiline illuminate, con sedute, accessibili e sicure per gli utenti. Allo stesso modo, riteniamo necessario il coinvolgimento di Alia, affinché si possa migliorare sensibilmente la gestione della raccolta dei rifiuti in un’area che non è solo industriale, ma anche artigianale, con esigenze specifiche e quotidiane.

Vogliamo inoltre riproporre all’Amministrazione e alla cittadinanza una proposta che avevamo avanzato in campagna elettorale, maturata dopo numerosi incontri con diverse categorie di lavoratori: la creazione, all’interno del Terrafino, di un’area di parcheggio riservata ai camion (Sosta TIR), recintata, protetta e dotata di servizi essenziali come ristorante, lavanderia e punti di assistenza. In Italia, aree di questo tipo sono ancora poche e molti camionisti sono costretti a sostare in zone periferiche e poco sicure, esponendosi al rischio di furti del carico e dei mezzi. La nostra proposta risponde a tre finalità chiare:

1. Garantire agli autisti uno spazio sicuro per il riposo e la sosta, migliorando le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.

2. Ridurre drasticamente il rischio di furti e atti vandalici che colpiscono i mezzi pesanti lasciati in aree non sorvegliate.

3. Creare una zona recintata, dotata di attacchi di corrente e illuminazione, che potrebbe inoltre essere utilizzata – in caso di necessità – come area operativa o campo base durante eventi di protezione civile.

Ricordiamo inoltre che diversi fondi europei incentivano proprio la creazione di queste infrastrutture, e che contributi potrebbero arrivare anche dalle associazioni di categoria, rendendo il progetto sostenibile e strategico per l’intero territorio.

Ribadiamo quindi la nostra disponibilità a lavorare fianco a fianco con l’Amministrazione e con tutte le realtà interessate, affinché il progetto del nuovo Terrafino diventi un modello di innovazione, sicurezza e competitività per tutta la Toscana. È il momento di trasformare le idee in risultati concreti.

Fonte: Luca Ferrara, Segretario Empoli in Azione

