Siglato protocollo d'intesa tra Comune di Firenze e guardia di finanza

Il Comune di Firenze e il Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a rendere più incisiva l’azione di contrasto dell’economia illegale nel territorio fiorentino, con particolare riferimento ai fenomeni di evasione fiscale, anche connessi ai tributi locali, nel settore turisticoricettivo e alle infiltrazioni della criminalità economico-finanziaria. A firmare l’accordo, presso la sede del Comando Interregionale dell’Italia Centro-Settentrionale di Firenze, la Sindaca di Firenze - Sara Funaro e, per la Guardia di Finanza, il Comandante Regionale Toscana - Gen. D. Gianluca Filippi.

L’intesa, che una durata biennale e si rinnoverà tacitamente con cadenza annuale, punta a implementare ulteriormente la già proficua collaborazione in essere tra il Comune di Firenze e la Guardia di Finanza, disciplinando nuove e più efficaci forme di scambi informativi volti alla prevenzione e al contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici, con particolare riferimento ai settori delle imposte dirette e dell’IVA, dell’imposta di soggiorno, della tassa sui rifiuti (TARI), delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, delle locazioni turistiche brevi. In base a quanto previsto dal protocollo, il Comune si impegna a trasmettere periodicamente alla Guardia di Finanza i dati relativi ai proprietari/gestori/richiedenti le autorizzazioni all’esercizio delle attività di locazione turistica breve, del Registro Comunale delle Locazioni Turistiche, a quelli riferiti alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti (TARI).

Ma non si tratterà solo di scambi di dati e informazioni. Il Comune segnalerà alla Guardia di Finanza, con riferimento ai citati settori, anche eventuali criticità o indici di anomalia riscontrati dai propri uffici nell'assolvimento delle proprie funzioni, comunicando specifici input informativi derivanti da autonoma attività di analisi di rischio. Ciò, nella prospettiva di consentire al Corpo di individuare i fenomeni illeciti più evidenti.

Un’ulteriore novità è rappresentata dal fatto che viene disciplinata formalmente e in modo strutturato la collaborazione – invero già da tempo avviata “sul campo” – tra la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale, stabilendo che le due Amministrazioni sviluppino in sinergia specifiche attività di analisi di rischio, allo scopo di individuare possibili obiettivi di interesse comune nei confronti dei quali orientare l'attività ispettiva, e pianificando anche controlli da effettuare in maniera congiunta, nel corso dei quali la Polizia Municipale svilupperà gli approfondimenti attinenti alle violazioni in materia urbanistico-edilizia e della normativa locale, mentre la Guardia di Finanza svolgerà gli approfondimenti concernenti i profili di rilevanza economico-finanziaria.

“Il protocollo - ha spiegato la sindaca Funaro – va nella direzione di rendere ancora più efficace il lavoro di prevenzione e contrasto all’illegalità nel nostro territorio, concentrandoci in particolare sull’evasione fiscale rispetto ai tributi locali, nel mondo del turismo e delle attività ricettive e sulle infiltrazioni criminali, fenomeno su cui c’è bisogno della massima attenzione. Una collaborazione strutturata con la Guardia di Finanza come quella che stiamo mettendo in campo, anche attraverso lo scambio di informazioni e l’analisi congiunta dei rischi, ci permetterà di intervenire in modo mirato in settori delicati e cruciali, sempre a tutela dei cittadini e delle imprese che lavorano correttamente e nel rispetto delle regole. Vogliamo rafforzare sempre di più la sinergia proficua tra Comune e Guardia di Finanza, un lavoro di squadra decisivo per dare le risposte che servono sul fronte della tutela della legalità che per noi è una priorità assoluta”.

Il Generale Gianluca Filippi ha sottolineato, nel suo intervento, che il “protocollo rinnova la proficua collaborazione già avviata anni fa tra il Comune di Firenze e la Guardia di Finanza in settori di forte impatto per il capoluogo toscano, che vede quotidianamente impegnati le donne e gli uomini delle due Amministrazioni in un rilevante sforzo congiunto per garantire la legalità nel territorio fiorentino. Con la nuova intesa abbiamo voluto rendere ancor più efficace questa sinergia, sfruttando le esperienze del passato per ridefinire il simbiotico dispositivo di vigilanza messo in campo da entrambe le Istituzioni, adeguandolo alle evoluzioni del contesto esterno e del quadro giuridico, nella prospettiva di colpire in maniera decisa e incisiva ogni forma di illegalità economico-finanziaria”. L’importante iniziativa in argomento, che si pone nel solco di un’ormai consolidata collaborazione tra Comune di Firenze e Guardia di Finanza, renderà sempre più incisive le azioni di contrasto delle violazioni economicofinanziarie che interessano il territorio del capoluogo, al fine di reprimere le diverse forme di evasione fiscale legate al settore turistico-ricettivo, anche in materia di tributi locali, e prevenire ogni forma di inquinamento del tessuto economico, a tutela dell’erario ma anche dei cittadini fiorentini, dei turisti e delle imprese.

Fonte: Ufficio stampa