Sopralluogo con Acque e il Consorzio di Bonifica a Cerreto Guidi per la sicurezza idraulica del territorio

Continua l’attività dell’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi per risolvere le criticità presenti sul territorio.

E’stato fatto un sopralluogo congiunto tra Comune, Acque e Consorzio di Bonifica, a Stabbia, al fine di verificare il percorso fognario e dei fossi per capire quali interventi di mitigazione e di miglioramento delle capacità di deflusso delle acque meteoriche possano essere realizzati nel breve e medio periodo. E’stato inoltre verificato il piano di emergenza delle idrovore che viene attuato dalla Protezione civile quando si renda necessario, per capire se possano essere attuati degli ulteriori miglioramenti.

“Proseguendo un lavoro che va avanti da tempo- ha dichiarato la Sindaca Simona Rossetti- abbiamo fatto un lungo giro sul territorio con i tecnici di Acque spa e Consorzio per verificare scarichi, pozzetti, fossi pubblici e privati. È importante non sottovalutare niente e andare avanti facendo verifiche puntuali per superare alcuni punti critici. Ho riportato alcune segnalazioni avute dai cittadini e serviranno riscontri per dare risposte. Non è per niente semplice ma credo che queste cose facciano parte delle priorità da seguire per un territorio più sicuro”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

