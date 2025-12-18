Torna anche prima di Natale il Mercatale

A pochi giorni dal Natale, in via Bisarnella il mercato agroalimentare empolese aspetta i suoi affezionati clienti con tante proposte per un menu autentico, ricco di sapori veri, pensato con amore e scelto tra i banchi dei produttori della grande famiglia del “Mercatale in Empoli”.

La proposta secondo il ‘Mercatale’ - Fusilli di farro monococco, salumi, formaggi caprini, peposo della tradizione, bollito tenero e saporito, tortino di zucca gialle e tortino di gobbi, radicchio salernitano con gorgonzola, verdure di stagione, cime di rapa fresche, vino rosso, agrumi e frutta secca, cheesecake artigianale, panettone artigianale agli agrumi: un pranzo di Natale che racconta la terra, la tradizione e il gusto genuino dei prodotti del ‘Mercatale’.

E tutto questo quando? Sabato 20 dicembre 2025, dalle 8 alle 13 potrete trovare idee per bandire la vostra tavola delle feste oppure anche regali originali, confezionati con cura: dalle ceste natalizie a chilometro zero, a buoni regalo da spendere direttamente in azienda agricola e tanto altro.

Ecco gli espositori: Jolanda da Ferrara porterà il riso Carnaroli, riso Arborio, riso Venere, riso Roma, riso rosso e la farina di riso; l’azienda agricola Conti Fabio con la farina di castagne; la Nuova Fattoria con il pane di grani antichi e il sale di Volterra, il pane ai 5 cereali, la schiacciata di Volterra e la gastronomia con lasagne, zuppe e arancini; i salumi, la carne di vitello, di maiale, di pollo e coniglio di Marco Macelleria. Poi ci sarà L'orto di Paglione di Certaldo con verdure di stagione e la frutta con la mela francesca (varietà antica di mela), l’azienda agricola Belvedere con pasta di grano e di farro e olio extravergine di oliva; l'azienda agricola Gery Perricone con gli agrumi e la frutta secca da Ribera.

E poi il laboratorio degli impasti con pane di grani antichi e panettone; l’azienda agricola Fustolatico con vino e olio extravergine di oliva; l’azienda agricola Maria Castrogiovanni con formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina (animali allevati allo stato semibrado); Proceva con la pasta dei grani della Valdelsa; il parmigiano reggiano con la cooperativa agricola del Frignano; la fattoria Fiore Simone con miele e olio extravergine di oliva; l’azienda agricola Marco Scarselli con frutta e verdura di Fucecchio; l’azienda agricola Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di grano antichi.

Chiudono la carrellata delle eccellenze il Cardeto di Castelfiorentino, l’azienda agricola la Contadina con formaggi caprini e l’azienda agricola con verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

