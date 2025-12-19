Approvati i contributi della Metrocittà Firenze alle associazioni, fondazioni ed enti per l’anno 2025

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, su proposta della consigliera delegata alla Cultura Claudia Sereni, ha approvato contributi straordinari, per l’anno 2025, a Comuni, fondazioni ed enti culturali per sostenere 25 iniziative sul territorio per un totale di finanziamenti pari a 233 mila euro per le associazioni culturali e 62 mila ai Comuni.

“Con questa delibera - spiega la Consigliera Claudia Sereni - concludiamo un lavoro serio e approfondito non solo verso il mondo dell’associazionismo culturale ma anche verso tutti i Comuni che avevano presentato domanda per le loro iniziative culturali. Il bando fatto a maggio aveva suscitato una richiesta molto elevata e con questa delibera abbiamo cercato di dare il massimo sostegno al comparto consapevoli che il panorama culturale della città metropolitana è altissimo e che questi contributi vanno davvero a fare la differenza sui nostri territori”

Quest’anno, prosegue Sereni, "abbiamo incluso anche le richieste delle Proloco che lavorano alacremente sul territorio metropolitano. Abbiamo in progetto, per il prossimo anno e in linea con la Regione Toscana, un bando dedicato. Vogliamo però concludere l’anno sottolineando con un messaggio forte e chiaro che questo Consiglio è vicino alle associazioni, alla cultura e la considera un motore di sviluppo e di identità fondamentale per tutti i nostri territori”.

La delibera è stata approvata con i voti favorevoli di tutti i gruppi politici e l'astensione del gruppo Centrodestra e Civici per il Cambiamento

