Approvati i contributi della Metrocittà Firenze alle associazioni, fondazioni ed enti per l’anno 2025

Attualità
Approvata la delibera su proposta della consigliera delegata Claudia Sereni per i comuni di Firenze, Empoli, Bagno a Ripoli, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Rufina e Vaglia.

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, su proposta della consigliera delegata alla Cultura Claudia Sereni, ha approvato contributi straordinari, per l’anno 2025, a Comuni, fondazioni ed enti culturali per sostenere 25 iniziative sul territorio per un totale di finanziamenti pari a 233 mila euro per le associazioni culturali e 62 mila ai Comuni.

“Con questa delibera - spiega la Consigliera Claudia Sereni - concludiamo un lavoro serio e approfondito non solo verso il mondo dell’associazionismo culturale ma anche verso tutti i Comuni che avevano presentato domanda per le loro iniziative culturali. Il bando fatto a maggio aveva suscitato una richiesta molto elevata e con questa delibera abbiamo cercato di dare il massimo sostegno al comparto consapevoli che il panorama culturale della città metropolitana è altissimo e che questi contributi vanno davvero a fare la differenza sui nostri territori”

Quest’anno, prosegue Sereni, "abbiamo incluso anche le richieste delle Proloco che lavorano alacremente sul territorio metropolitano. Abbiamo in progetto, per il prossimo anno e in linea con la Regione Toscana, un bando dedicato. Vogliamo però concludere l’anno sottolineando con un messaggio forte e chiaro che questo Consiglio è vicino alle associazioni, alla cultura e la considera un motore di sviluppo e di identità fondamentale per tutti i nostri territori”.
La delibera è stata approvata con i voti favorevoli di tutti i gruppi politici e l'astensione del gruppo Centrodestra e Civici per il Cambiamento

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

