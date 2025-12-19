Arezzo, sgominata banda di spacciatori: cinque arresti e tre divieti di dimora

Cinque arresti e tre divieti di dimora ad Arezzo: questo il bilancio nell’ambito di un’inchiesta su un gruppo dedito allo spaccio di droga in tutta la provincia. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Arezzo.

Le operazioni, coordinate dai carabinieri del nucleo investigativo di Arezzo con il supporto dei militari territoriali e della polizia municipale, hanno riguardato anche Padova e Valdisotto, in provincia di Sondrio.

Le indagini, iniziate a giugno 2024, hanno documentato oltre 2.000 episodi di spaccio e portato alla luce 78 capi di imputazione. Tra le sostanze sequestrate figurano ketamina, cocaina, eroina, marijuana e hashish. Per nascondere la droga e le vendite, gli spacciatori usavano parole in codice.

Gli accertamenti hanno ricostruito il funzionamento della banda e la distribuzione dei ruoli tra gli indagati, di origine nigeriana, nordafricana e italiana. Sono stati identificati clienti abituali di grandi quantità di stupefacente, oltre alle modalità dello spaccio al dettaglio. I pagamenti avvenivano tramite ricariche Postepay intestate o collegate agli indagati.

Durante le perquisizioni sono stati sequestrati veri e propri “libri mastri”, registri in cui venivano annotati acquirenti, quantità vendute, incassi e debiti dei clienti.

Notizie correlate