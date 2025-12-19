Cascina fa il suo ingresso nella Rete dei Comuni Sostenibili

Cascina fa il suo ingresso ufficiale nella Rete dei Comuni Sostenibili. Dopo la deliberazione della giunta municipale, inizia il percorso di “messa a terra” degli obiettivi dell’Agenda 2030, approvata all’unanimità nel 2015 dalle Nazioni Unite. La Rete dei Comuni Sostenibili è l’associazione più grande in Europa che supporta e accompagna gli enti locali con strumenti innovativi e servizi concreti, promuovendo lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni: ambientale, economica, sociale e istituzionale.

Cascina è tra i sei Comuni della provincia di Pisa aderenti alla Rete, assieme a San Giuliano Terme, Palaia, Capannoli, Terricciola e Volterra e si aggiunge a oltre 150 enti locali di tutta Italia. “Siamo soddisfatti e felici per questa decisione – afferma Maurizio Gazzarri, direttore tecnico della Rete dei Comuni Sostenibili – non solo perché Cascina è il secondo comune come grandezza della Provincia di Pisa, ma anche per quello che rappresenta in termini di politiche e strategie sostenibili. Aiuteremo Cascina nelle proprie scelte, a partire dal monitoraggio degli indicatori di sostenibilità e ci aspettiamo che Cascina possa diffondere le proprie buone pratiche in tutta la nostra Rete”.

Con l’adesione alla Rete dei Comuni Sostenibili, infatti, Cascina si è impegnata alla realizzazione del proprio Rapporto di Sostenibilità e dell’Agenda Locale 2030, partecipando al monitoraggio volontario sugli indicatori, la pianificazione strategica, la definizione di obiettivi di miglioramento, progetti e azioni concrete, il coinvolgimento della comunità locale. “Il monitoraggio della Rete sta sempre più diventando un modello di riferimento, poiché consente sia agli amministratori sia ai cittadini di conoscere meglio la realtà e di conseguenza agire per migliorarla”, aggiunge Gazzarri.

“L’adesione alla Rete dei Comuni Sostenibili – spiegano il sindaco Michelangelo Betti e l’assessore all’ambiente Paolo Cipolli – darà nuovo impulso alle politiche ambientali dell’amministrazione in una comunità che manifesta già un’importante sensibilità. Basti pensare per esempio ai lusinghieri risultati conseguiti nella raccolta differenziata dei rifiuti, che da tre anni è sopra l’81% e che all’ultima rilevazione è cresciuta ancora da 81,27% a 81,35%. Sappiamo quanto questo dato non sia scontato, per questo continuiamo il nostro impegno con nuovi servizi come la raccolta su prenotazione degli indumenti usati e, da qualche settimana, la dislocazione dell’Ecomobile nelle diverse zone del territorio. Un modo per avvicinare ai cittadini la possibilità di conferire particolari tipologie di rifiuti, risparmiando viaggi al centro di raccolta. Altra importante iniziativa è la recente costituzione della comunità energetica che presto verrà aperta alla partecipazione di tutte le realtà del territorio interessate, iniziativa a cui attribuiamo un valore strategico per la produzione ed il consumo locale di energia pulita”.

A seguito dell’adesione, al sindaco Michelangelo Betti è stata consegnata la “Libellula Rete dei Comuni Sostenibili”, che rappresenta l’impegno e la volontà concreta dell’amministrazione comunale di raggiungere gli obiettivi di Agenda 2030. La libellula è simbolo di trasformazione e cambiamento, come il processo di sviluppo sostenibile, di equilibrio tra uomo e natura. Per la realizzazione sono utilizzati materiali sostenibili, ogni pezzo è unico e speciale, realizzato in una bottega di artigiani creativi, custodi del territorio e della bellezza.

Cascina sarà anche protagonista della terza edizione, prevista in uscita a primavera 2026, della “Guida dei Comuni Sostenibili”, un volume edito da ETS che racconta ai turisti e alla cittadinanza, i luoghi, le storie, gli eventi e le buone pratiche dei Comuni più impegnati sul fronte della sostenibilità praticata e non predicata.

Cos’è la Rete dei Comuni Sostenibili

La Rete dei Comuni Sostenibili (www.comunisostenibili.eu) è un’associazione nazionale senza scopo di lucro aperta all’adesione di tutti gli enti territoriali italiani – Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni – a prescindere da dimensione, collocazione geografica e colore politico dell’amministrazione. Promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale, economica e istituzionale, con un progetto innovativo e concreto, valorizzando le buone pratiche e accompagnando le amministrazioni locali alla territorializzazione e al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. È nata nel 2021, vede già l’adesione di quasi 160 enti locali ed è in costante espansione. A maggio 2025 è stata pubblicata la seconda edizione della Guida dei Comuni Sostenibili italiani. Nel 2025 è stata inclusa fra i partner della campagna di Caterpillar Radio2 “M’illumino di Meno” del 16 febbraio dedicata al risparmio energetico e alla promozione degli stili di vita sostenibili. Sempre nel 2025, ha fatto il proprio ingresso nel Forum nazionale per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

