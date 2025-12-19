Conclusi i lavori sulla frana di Via Ildebrandino a Cerreto Guidi

Attualità Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

Per realizzare l’intervento sono serviti 580mila euro

Risolta la vicenda del dissesto franoso in Via Ildebrandino, a Cerreto Guidi. L’Amministrazione comunale, dopo essere più volte intervenuta per la messa in sicurezza, si è vista riconoscere per la risoluzione definitiva del problema, con fondi PNRR, un finanziamento legato ad una precedente progettazione fatta sempre dall’Amministrazione comunale, di 580 mila euro per la bonifica e il consolidamento del dissesto franoso.

I lavori aggiudicati alla ditta Italscavi di Lastra a Signa, sono stati ora conclusi, assicurando così soluzione a un problema assai avvertito.

Questo intervento è un esempio di messa in sicurezza del territorio- dichiara la Sindaca Simona Rossetti- Prima abbiamo chiesto i finanziamenti per la progettazione e poi per fare tutto il consolidamento di questo tratto di strada che è lungo circa 50 metri, ma che ha coinvolto la ditta in un lavoro importante. I 580mila euro sono confluiti nel PNRR. Siamo orgogliosi per un finanziamento arrivato a Cerreto Guidi che ha ridato sicurezza a questo tratto di strada con lavori conclusi nel rispetto dei tempi. Questo intervento – conclude la Sindaca- rientra nella costante attività che stiamo svolgendo per la sicurezza del nostro territorio. Ringrazio i tecnici progettisti, l’area tecnica e la ditta per il lavoro svolto”.

“Quella compiuta- aggiunge l’ingegner Guido Goracci, che ha seguito i lavori-è un’opera realizzata tergalmente al muro esistente, con un consolidamento per mettere in sicurezza il versante lato strada con il muro facciavista che diventa così un rivestimento dell’opera vera e propria che rimane nascosta dietro”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Cerreto Guidi
Attualità
19 Dicembre 2025

A Cerreto Guidi, Open Day di Natale con il Progetto Musicale 'Ferruccio Benvenuto Busoni'

Il Progetto Musicale “Ferruccio Benvenuto Busoni” apre le sue porte al pubblico con uno speciale Open Day di Natale, rivolto a bambini, ragazzi e adulti interessati ad avvicinarsi o approfondire [...]

Campi Bisenzio
Attualità
19 Dicembre 2025

Un libretto digitale e un video per la 'Rete' dei presepi della Metrocittà

Il Presepe come simbolo di tradizione religiosa e di raccoglimento spirituale, ma anche un’opportunità per far conoscere la bellezza delle città e la magia che si respira nei piccoli borghi [...]

Cerreto Guidi
Attualità
18 Dicembre 2025

Sopralluogo con Acque e il Consorzio di Bonifica a Cerreto Guidi per la sicurezza idraulica del territorio

Continua l’attività dell’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi per risolvere le criticità presenti sul territorio. E’stato fatto un sopralluogo congiunto tra Comune, Acque e Consorzio di Bonifica, a Stabbia, al fine [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina