Conclusi i lavori sulla frana di Via Ildebrandino a Cerreto Guidi

Risolta la vicenda del dissesto franoso in Via Ildebrandino, a Cerreto Guidi. L’Amministrazione comunale, dopo essere più volte intervenuta per la messa in sicurezza, si è vista riconoscere per la risoluzione definitiva del problema, con fondi PNRR, un finanziamento legato ad una precedente progettazione fatta sempre dall’Amministrazione comunale, di 580 mila euro per la bonifica e il consolidamento del dissesto franoso.

I lavori aggiudicati alla ditta Italscavi di Lastra a Signa, sono stati ora conclusi, assicurando così soluzione a un problema assai avvertito.

“Questo intervento è un esempio di messa in sicurezza del territorio- dichiara la Sindaca Simona Rossetti- Prima abbiamo chiesto i finanziamenti per la progettazione e poi per fare tutto il consolidamento di questo tratto di strada che è lungo circa 50 metri, ma che ha coinvolto la ditta in un lavoro importante. I 580mila euro sono confluiti nel PNRR. Siamo orgogliosi per un finanziamento arrivato a Cerreto Guidi che ha ridato sicurezza a questo tratto di strada con lavori conclusi nel rispetto dei tempi. Questo intervento – conclude la Sindaca- rientra nella costante attività che stiamo svolgendo per la sicurezza del nostro territorio. Ringrazio i tecnici progettisti, l’area tecnica e la ditta per il lavoro svolto”.

“Quella compiuta- aggiunge l’ingegner Guido Goracci, che ha seguito i lavori-è un’opera realizzata tergalmente al muro esistente, con un consolidamento per mettere in sicurezza il versante lato strada con il muro facciavista che diventa così un rivestimento dell’opera vera e propria che rimane nascosta dietro”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

Notizie correlate