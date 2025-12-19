Confartigianato consegna una statuita al vescovo di San Miniato

Prosegue anche nella Diocesi di San Miniato la consegna della statuina del Presepe 2025 di Confartigianato, progetto promosso a livello nazionale insieme a Fondazione Symbola e Coldiretti.

Alla consegna a S.E. il Vescovo di San Miniato hanno partecipato, in rappresentanza di Confartigianato Pisa, Romano Pucci, Presidente, Michele Mezzanotte, Segretario Generale, e Francesco Burgalassi, componente della Giunta ANAP provinciale, e Giovanni Duò, direttore di Coldiretti Pisa e Livorno.

La statuina 2025 raffigura il lavoro nei settori dell’agricoltura e delle costruzioni, richiamando i valori di integrazione, inclusione e sicurezza sul lavoro come basi fondamentali per una comunità coesa e responsabile.

«Ogni attività produttiva deve avere come priorità la tutela della vita e della dignità delle persone – ha dichiarato Michele Mezzanotte – e questa iniziativa vuole essere un messaggio di speranza e attenzione concreta verso chi lavora ogni giorno».

Anche quest’anno la realizzazione della statuina è stata affidata al Maestro artigiano Claudio Riso di Lecce, riconosciuta eccellenza della cartapesta artistica, che ha trasformato questi valori in un’opera dal linguaggio semplice e immediato, capace di parlare a tutti.

Fonte: Ufficio stampa