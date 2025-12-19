Crisi del settore moda: G-Logistic annuncia la cessazione dell'attività

G Logistic srl, azienda specializzata in facchinaggio e movimentazione merci con sede a Empoli, ha avviato le procedure per la cessazione dell’attività. È quanto emerge da una notizia diffusa da ANSA. Nei mesi scorsi, Regione, sindacati e azienda avevano avviato un lungo procedimento per cercare di evitare la chiusura. La società di logistica operava in subappalto per Gxo, gestendo la logistica di marchi di lusso come Gucci, Balenciaga e Yves Saint Laurent nei siti di Montelupo Fiorentino e Sesto Fiorentino.

Nei due stabilimenti lavorano complessivamente circa 40-50 dipendenti. In particolare, nel sito di Montelupo Fiorentino l’organico è composto quasi interamente da donne.

Secondo quanto dichiarato dal titolare, Antonel Ghergut, la decisione è maturata a seguito di una crisi profonda che ha colpito l’azienda e i lavoratori, in un contesto di mercato sempre più complesso, dove i contratti finiscono spesso per penalizzare le imprese di dimensioni più ridotte. Fino a poco tempo fa, G Logistic impiegava oltre 120 persone e aveva introdotto un contratto di solidarietà per contenere l’impatto della crisi e garantire la continuità occupazionale.

I dati economici confermano le difficoltà: nei primi undici mesi del 2025 i ricavi si sono attestati a circa 2,53 milioni di euro, mentre i costi complessivi hanno superato i 3 milioni, generando una perdita di oltre 536mila euro. Il solo costo del personale ha inciso per oltre 2,25 milioni di euro, rendendo impossibile proseguire l’attività senza compromettere la sostenibilità economica.

La decisione di chiudere è stata assunta al termine di una valutazione economico-finanziaria indipendente, affidata allo Studio Manetti Tributario e allo Studio di Consulenza del Lavoro Susini.

Notizie correlate