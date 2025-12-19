L'Empoli Fc in visita al San Giuseppe, con doni di Natale e una maglia appesa in Pediatria

Attualità Empoli
La tradizionale visita di una rappresentanza di calciatori ha portato festa tra i corridoi dei vari reparti

Una mattina diversa, fatta di sorrisi e di maglie azzurre, ha animato la Pediatria - e non solo - dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Una rappresentanza dell’Empoli FC 1920 ha fatto visita oggi ai piccoli ricoverati portando doni semplici ma molto attesi: cappellini di lana per bambine e bambini e piccoli panettoni da portare a casa per le feste. Per il reparto anche una maglia ufficiale dell’Empoli, consegnata incorniciata come segno di vicinanza e riconoscenza.

A incontrare i bambini e le famiglie sono stati i calciatori Franco Carboni, Andrea Ghion, Gabriele Guarino e Ismael Konate. La loro presenza ha trasformato i corridoi in un momento di festa, tra foto e strette di mano. Per molti piccoli pazienti sono volti conosciuti, seguiti ogni settimana sugli spalti e in televisione. L’Empoli FC, che milita nel campionato di Serie B ed è attualmente decimo in classifica, è una squadra molto amata sul territorio.

La visita non si è fermata alla Pediatria. La società ha pensato anche agli operatori sanitari e agli altri reparti dell’ospedale, portando panettoni come gesto di attenzione e ringraziamento. Le tappe successive sono state in Ostetricia, dove la delegazione è stata accolta dal direttore dottor Massimo Gabbanini insieme alla sua équipe, e in Medicina Interna 2, diretta dal dottor Luca Masotti, in cui era presente l'equipe del reparto.

Per la direzione sanitaria di presidio era presente il dottor Federico Manzi, che ha accompagnato la squadra durante la visita. Un’iniziativa semplice - che si ripete ogni anni come un appuntamento fisso -, vissuta come una festa, che ha dato spazio a incontri autentici e a qualche ora di normalità in un contesto di cura. Un segno concreto di vicinanza dell’Empoli FC 1920 ai pazienti, alle famiglie e a chi ogni giorno lavora all’interno dell’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa

