Il Natale arriva in Comune a Santa Croce con lo scambio di auguri

Attualità Santa Croce sull'Arno
Momento di festa e ritrovo tra dipendenti, amministratori e consiglieri comunali, sindaco Giannoni: "Importante valorizzare i rapporti personali"

Tempo di Natale a Santa Croce sull'Arno. Giovedì pomeriggio dopo l'orario di chiusura degli uffici comunali, nella sala del consiglio di Santa Croce sull'Arno il sindaco Roberto Giannoni, gli assessori e alcuni consiglieri comunali hanno incontrato il personale del comune per uno scambio di auguri e per consegnare un piccolo dono natalizio.

Il sindaco ha detto rivolgendosi ai lavoratori comunali: “Questa è una tradizione del nostro comune, una della più simpatiche perché incontrarvi tutti in un momento conviviale mi fa molto piacere. Ci vediamo sempre per motivi di lavoro e una volta ogni tanto incontrarsi fuori dai ruoli valorizza l'aspetto umano che credo sia importante tra le persone”. “Alla fine – ha continuato il primo cittadino - non possiamo essere qui solo per ciò che facciamo, in primo luogo siamo persone che passano insieme gran parte del loro tempo e valorizzare i rapporti personali credo che aiuti a trascorrere meglio i momenti lavorativi. Come parte politica di questo ente vi auguriamo di trascorrere delle felici feste a voi e alle vostre famiglie”.

Poi il sindaco ha consegnato tre attestati. Il primo a Gabriella Ricci, la ex responsabile dei servizi demografici che a settembre scorso è andata in pensione, il secondo era per Lucia Neri anche lei pensionata nel corso del 2025. Il terzo a Giuliano Pellegrini dipendente del settore tecnico che ha raggiunto quota 25 anni di servizio lavorativo in comune. Un piccolo momento di incontro che si è svolto in un clima sereno e gioioso.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

