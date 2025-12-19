Isola d'Elba ancora colpita dal maltempo: allagamenti e frane sulle strade

Cronaca Portoferraio
Condividi su:
Leggi su mobile

Il sindaco di Portoferraio: "Si deve intervenire perché ormai questi eventi sono troppo frequenti"

Il forte maltempo è tornato a colpire l'Isola d'Elba oggi, venerdì 19 dicembre, mentre è in corso l'allerta con codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per le isole e la costa della Toscana meridionale. Questa mattina si sono verificati disagi in alcuni centri urbani e su alcune strade, che hanno comportato la chiusura della viabilità in alcune zone tra cui la Sp 32 del Volterraio, per frana, e la Sp 26 nella zona di Mola per allagamento, poi riaperta nel pomeriggio come comunicato dal Comune di Capoliveri. Sul posto gli operai provinciali e comunali per ridurre le criticità.

In mattinata l'amministrazione di Capoliveri aveva invitato la cittadinanza "a non uscire di casa e non mettersi in macchina se non per situazioni di stretta necessità o emergenza". Nell'ultimo aggiornamento, a emergenza rientrata, è stato comunicato che non è percorribile la strada dalla Marina di Capoliveri in direzione Naregno per una frana che ha interessato la carreggiata.

Danni, allagamenti e smottamenti su diverse strade anche a Portoferraio. La situazione sta lentamente tornando alla normalità dopo che ha smesso di piovere, come ha riferito il sindaco Tiziano Nocentini: "Abbiamo sopperito abbastanza bene nonostante fosse stata data allerta gialla, ma gialla non era anzi era arancione e arancione consistente ed è la seconda volta che succede". Il Comune nel novembre scorso fu riguardato da un altro nubifragio, così come nel mese di settembre. "I ragazzi stamani infatti sono andati a scuola, ma per fortuna abbiamo gestito bene la situazione, con il pronto intervento per dirigere e indirizzare il traffico e anche perché qualche lavoro avevamo già iniziato a farlo". Danni "ci sono e li stiamo conteggiando, però forse meno di quelli dell'ultimo nubifragio". Le abitazioni erano state protette inoltre da sacchi di sabbia, "quello che è certo - ha aggiunto Nocentini - è che ora si deve intervenire perché ormai questi eventi sono troppo frequenti. I progetti li abbiamo ora dobbiamo reperire le risorse".

Notizie correlate

Portoferraio
Cronaca
8 Novembre 2025

Nubifragio all'Elba, allagamenti e disagi

Forti piogge hanno colpito nel pomeriggio di ieri l’isola d’Elba, provocando allagamenti e disagi alla circolazione a Portoferraio fino alle 20. Le zone più colpite sono state il lungomare di [...]

Portoferraio
Cronaca
14 Settembre 2025

Ubriaca infastidisce i clienti di un bar e aggredisce i carabinieri: denunciata 45enne a Portoferraio

Momenti di tensione ieri sera in un bar di Portoferraio, dove una 45enne di origini sudamericane, visibilmente ubriaca, ha iniziato a infastidire alcuni clienti e a creare disordini. La situazione [...]

Portoferraio
Cronaca
13 Settembre 2025

Anselmi (Cgil) sull'alluvione dell'Elba: servono investimenti per mettere in sicurezza il territorio elbano

In relazione all'alluvione dei giorni scorsi all'Elba, è doveroso sottolineare che se eventi meteo di tale portata possano creare disastri in qualunque territorio, è altrettanto chiaro che la fragilità di [...]



Tutte le notizie di Portoferraio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina