Lo storico bar Necchi del film Amici miei diventa una farmacia

Lo storico bar Necchi, reso celebre dal film Amici miei, cambia volto e diventa una farmacia comunale. È stata inaugurata oggi a Firenze la nuova sede della farmacia comunale San Niccolò, in via dei Renai, in uno dei luoghi simbolo del quartiere e della città.

Alla cerimonia erano presenti l’assessore al welfare di Palazzo Vecchio Nicola Paulesu e il presidente di Afam Farmacie Comunali Firenze Massimo Mercati. "I cittadini di San Niccolò da oggi hanno un nuovo punto di riferimento dedicato ai loro bisogni di salute e benessere", ha dichiarato Paulesu, sottolineando il ruolo delle farmacie comunali come presidio fondamentale di welfare territoriale e di servizi di prossimità, non limitati alla vendita di farmaci ma estesi anche ad attività di autodiagnosi e prevenzione.

Mercati ha evidenziato come l’apertura rientri in una più ampia politica di investimenti per l’ammodernamento della rete delle farmacie comunali, con l’obiettivo di rafforzarne la funzione sanitaria sul territorio. La nuova farmacia, inserita nel network Apoteca Natura, punta a offrire servizi innovativi e un modello di assistenza centrato sull’ascolto e sull’attenzione alle persone, nel cuore del centro storico fiorentino.

