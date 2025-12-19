Maxipiano da 900mila euro per le asfaltature a Montopoli

Un maxipiano per le asfaltature a Montopoli. La geografia delle strade interessate riguarderà le situazioni più critiche di ogni frazione e le prime asfaltature si vedranno nella primavera estate 2026. «Durante le riunioni che abbiamo svolto con la cittadinanza – spiega la responsabile del Settore IV lavori Pubblici, l’architetta Ilaria Bellini – abbiamo preso nota delle segnalazioni dei residenti e le abbiamo confrontate con i nostri sopralluoghi. Abbiamo un elenco di strade che sarà aggiornato dopo la messa a gara».

Il piano prevede un intervento di manutenzione straordinaria delle strade comunali e consiste nel rifacimento di interi tratti del manto d’usura stradale, per una previsione di spesa totale di 750 mila euro per gli anni 2025, 2026 e 2027. Inoltre sono stati stanziati per i prossimi due anni (2026, 2027) altri 150 mila euro volti a far fronte alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali.

«Sono orgogliosa di presentare un investimento di 900 mila euro, che servirà a dare una nuova veste a molte delle strade comunali. Ci tengo a precisare che la progettazione del piano delle asfaltature è stato totalmente interno – ha detto la sindaca Linda Vanni – per cui grazie all’architetta Bellini responsabile unica del procedimento, Federico Caciagli per la progettazione e tutto l’ufficio lavori pubblici. Il piano punta a rispondere in maniera concreta a delle situazioni di criticità che esistono da tempo».
Il piano sarà messo a gara a inizio 2026 tramite lo strumento dell’accordo quadro in base al quale affidare in appalto l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio stradale e relative pertinenze, compresi interventi di manutenzione della segnaletica e della viabilità. L’obiettivo è regolamentare i contratti attuativi che verranno stipulati per l’esecuzione dei singoli interventi, durante il periodo di durata dell’accordo. Interventi che saranno di due ordini: non urgenti, per cui l’esecuzione dei lavori dovrà avere inizio entro tre giorni dalla trasmissione dell’ordine di lavoro. E i lavori urgenti per cui l’esecuzione dei lavori dovrà avere inizio entro 24 ore.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

