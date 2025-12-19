Musica e danza al Meyer, il flashmob natalizio degli operatori

Firenze
"Per regalare un momento di leggerezza a bambini ricoverati e alle loro famiglie"

Flashmob natalizio ieri al Meyer. Come spiegato in una nota dall'ospedale pediatrico fiorentino, alcuni operatori sanitari hanno deciso di regalare un momento di leggerezza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, trasformando un pomeriggio qualunque in una piccola festa. Il personale, ognuno con un cappello natalizio in testa, si è riunito ballando e seguendo una coreografia. L’idea è nata dal Consiglio dei ragazzi e delle ragazze del Meyer: i primi a raccoglierla sono stati gli operatori della Pediatria medica A, della Chirurgia pediatrica e delle Neuroscienze. Ma l’iniziativa ha poi coinvolto tanti altri professionisti dell’ospedale, uniti dal desiderio di far sentire vicine le persone che stanno vivendo un periodo delicato. Una danza gioiosa che ha portato sorrisi e musica dentro il Meyer.

