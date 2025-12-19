Natale al Meyer: la Guardia di Finanza di Firenze incontra i piccoli pazienti

Attualità Firenze
La Guardia di Finanza di Firenze ha fatto visita all’Ospedale Pediatrico Meyer in occasione delle festività natalizie, portando un momento di vicinanza e serenità ai bambini ricoverati.

Il Comandante Provinciale, generale Enrico Blandini, accompagnato da una delegazione delle Fiamme Gialle, ha incontrato i piccoli pazienti e le loro famiglie in alcune aree dell’ospedale. A ricevere la delegazione è stato il direttore generale dell’AOU Meyer Irccs, Paolo Morello Marchese.

Durante la visita sono stati distribuiti giocattoli e il fumetto “Finzy”, mascotte della Guardia di Finanza, pensato per avvicinare i bambini in modo semplice e rassicurante. Un gesto che ha contribuito a rendere più lieve il periodo di degenza e a regalare momenti di sorriso.

Particolarmente apprezzata è stata anche la presenza delle unità cinofile della Guardia di Finanza, che hanno dato vita a una dimostrazione delle attività antidroga, adattata a un contesto educativo e ludico. I cani hanno attirato l’attenzione e l’entusiasmo dei bambini, trasformando l’incontro in un’esperienza coinvolgente.
L’iniziativa rientra nelle attività di carattere sociale portate avanti dalla Guardia di Finanza sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini e di essere vicini alle persone nei momenti di maggiore fragilità.

La visita al Meyer ha confermato l’attenzione del Corpo non solo per i compiti di tutela economico-finanziaria, ma anche per il valore umano e sociale del servizio svolto a favore della comunità.

