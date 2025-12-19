Plures Alia, i servizi durante le festività

In occasione delle festività natalizie e di inizio anno, Plures Alia comunica alcune variazioni ai servizi di raccolta e ai servizi al pubblico.

I servizi di raccolta porta a porta di giovedì 25 dicembre verranno posticipati alla giornata di sabato 27 dicembre in tutti i Comuni in cui è attivo questo sistema di raccolta, ad eccezione del servizio del centro storico di Prato dove la raccolta si svolgerà regolarmente anche nel giorno di Natale. Analogamente i servizi porta a porta previsti per giovedì 1° gennaio verranno posticipati a sabato 3 gennaio, ad eccezione, anche in questo caso, del centro storico di Prato dove il servizio sarà regolare. Nei comuni di Calenzano, Figline e Incisa Valdarno, Londa, Pescia, San Casciano in Val di Pesa il recupero della raccolta del 1° gennaio verrà effettuato, invece, nella giornata di domenica 4.

Si invitano i cittadini a consultare Aliapp ed il portale www.aliaserviziambientali.it, per avere maggiori informazioni, e a rispettare le indicazioni per l'esposizione dei propri contenitori.

Alia informa, inoltre, che il 1° gennaio i servizi di spazzamento, manuale e meccanizzato, saranno dimensionati in base alle caratteristiche delle aree geografiche interessate, e verranno regolarmente svolti nei centri storici dei Comuni a elevato interesse turistico, oltreché in occasione di manifestazioni, mercati ed eventi previsti nella stessa giornata, così da garantire il decoro delle aree interessata.

Gli Ecocentri resteranno chiusi il 25 e 26 dicembre, il 1° e 6 gennaio, così come il call center, che rimarrà invece attivo negli altri giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Gli Ecofurgoni non saranno attivi il 25 dicembre ed il 1° gennaio e saranno invece regolarmente presenti sul territorio il 26 dicembre e il 6 gennaio, secondo calendario.

Per quello che riguarda gli sportelli (Pop Up Alia Store, Infopoint e sportello Tari) si informa che resteranno chiusi il 25 e 26 dicembre, il 1° e 6 gennaio, e saranno chiusi anche sabato 27 dicembre gli sportelli di Firenze (via Nigetti), Empoli (via del Castelluccio), Prato (Galcetello), Montespertoli (via Montelupo), Borgo San Lorenzo (via degli Argini), Pieve a Nievole (via Ponte di Monsummano), Castelfiorentino (p.zza del Popolo, presso sede comunale), Vernio (p.zza del Comune, presso sede comunale), Montemurlo (loc. Oste, via Puccini), Sesto Fiorentino (p.zza del Mercato), Scandicci (via Giotto) e Pistoia (via Buzzati).

Si segnala, inoltre, che mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre subiranno chiusure anticipate gli sportelli di Firenze (via Nigetti, aperto fino alle 13), quello di Prato (via Paronese, aperto fino alle 13) e quello di Pieve a Nievole (via Ponte di Monsummano, aperto fino alle 16.30).

È sempre possibile consultare il portale aziendale www.aliaserviziambientali.it ed Aliapp scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android che permette di effettuare segnalazioni, verificare il calendario attivo nel proprio comune, richiedere un servizio di ritiro ingombranti e tanto altro.

