Pontedera si colora di pace: i bambini della scuola primaria Oltrera portano messaggi di amicizia e speranza nei negozi del centro

Pontedera protagonista di una bella iniziativa di pace e condivisione. I negozi del centro città e del quartiere vicino alla scuola primaria Oltrera sono stati arricchiti da messaggi di pace e di auguri realizzati dai bambini della scuola.

In ogni classe, gli alunni hanno preparato bigliettini colorati con parole di amicizia, rispetto e speranza, che, durante tutta la settimana, sono stati consegnati a diversi negozi della zona. I negozi si sono così riempiti di pensieri semplici ma profondi, capaci di regalare sorrisi a commercianti e cittadini.

"L’iniziativa ha rappresentato un’importante esperienza educativa, rafforzando il legame tra scuola e territorio e dimostrando come anche i più piccoli possano essere messaggeri di pace. Ancora una volta la scuola primaria Oltrera si distingue per attività significative che educano alla cittadinanza e ai valori fondamentali della convivenza", è stato spiegato.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa