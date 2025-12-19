Prosegue a Poggibonsi il maxi-progetto per il rinnovo della rete idrica

Procede secondo programma il maxi-intervento di rinnovo della rete idrica a Poggibonsi, promosso dal gestore idrico Acque in collaborazione con l’amministrazione comunale. In attesa che, una volta trascorse le festività natalizie, prendano il via ulteriori e consistenti lavori nel centro storico, le principali novità riguardano l’ultimazione degli interventi in via San Lucchese, su viale Garibaldi e lungo la strada per Gavignano, che si aggiungono a quelli già conclusi da settimane nelle vie XX Settembre, del Commercio e Arrigo VII.

È inoltre terminato l’intervento in via Senese, con il cantiere che, dal mese di novembre, si è spostato sulla contigua via Trieste. Qui i lavori sono iniziati e risultano a buon punto: la fine delle operazioni, inizialmente prevista entro fine anno, è stata riprogrammata a seguito del ritrovamento di alcuni reperti archeologici che hanno richiesto approfondimenti e determinato un rallentamento delle lavorazioni, che stanno proseguendo.

Sono invece alle fasi iniziali gli interventi in via Fiume e in via Volturno. Per questi cantieri (così come per via Trieste) è prevista una sospensione delle attività durante il periodo delle festività, con la regolare ripresa dei lavori all’inizio del nuovo anno.

Nel complesso gli interventi programmati porteranno al risanamento di circa 1.330 metri di rete nel centro storico e 5.000 metri nel resto del territorio comunale, per un investimento complessivo superiore ai 6 milioni di euro. Il maxi-programma di sostituzione delle reti idriche a Poggibonsi rientra in Digital4zero, progetto cofinanziato dal PNRR, con l’obiettivo di aumentare la distrettualizzazione delle reti, ridurre le perdite e migliorare la qualità e la continuità del servizio, con benefici anche sul piano ambientale ed energetico.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

