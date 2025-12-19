'Sorrisi che sbocciano' al San Jacopo, in Pediatria torna l’attività di ortoterapia per i piccoli pazienti

In occasione delle festività natalizie il reparto di Pediatria ha ospitato nuovamente l’attività di ortoterapia promossa e organizzata da Leonardo Zelari ed Elena Innocenti. Il progetto, giunto al secondo anno, ha coinvolto i piccoli pazienti in un laboratorio ludico-educativo pensato per offrire momenti di svago e benessere all’interno del contesto ospedaliero.

Per l’occasione, la ludoteca del reparto si è trasformata in un piccolo vivaio: bulbi e semi hanno trovato spazio tra vasetti, terriccio e attrezzi da giardinaggio a misura di bambino. Grazie al materiale messo a disposizione dai promotori dell’iniziativa, i partecipanti hanno potuto sperimentare in prima persona l’arte del giardinaggio, vivendo un’esperienza creativa e coinvolgente, capace di favorire la serenità e stimolare la manualità.

Nel corso della giornata, i bambini hanno messo a dimora piccole piante, successivamente donate anche agli altri piccoli degenti che non hanno potuto partecipare direttamente al laboratorio. Un gesto semplice ma significativo, che ha contribuito a creare un clima di condivisione e attenzione reciproca.

All’iniziativa hanno preso parte anche la dott.ssa Silvia Ghione, responsabile della Pediatria, e la coordinatrice infermieristica Stefania Magnanensi. A testimonianza dell’importanza del progetto nel percorso di umanizzazione delle cure, la Direzione sanitaria esprime un sentito ringraziamento alla famiglia Zelari per il prezioso contributo e per aver regalato ai bambini ricoverati un momento di gioco e spensieratezza, trasformando l’ambiente ospedaliero in uno spazio più accogliente durante il periodo delle festività.

Fonte: Ausl Toscana Centro

