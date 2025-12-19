Tre incontri per le Feste a Palazzo Leggenda

Tutto pronto a Palazzo Leggenda (via Paladini) - la biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di Empoli - per i tre appuntamenti da non perdere sotto le feste. La vigilia di Natale sarà all’insegna di ‘Dal Libro al Fare. Cornici sotto la neve!’, mercoledì 24 dicembre 2025, alle 10.30. Dopo una magica lettura sulla Vigilia di Natale, si potrà costruire una piccola opera d’arte creando un ricordo unico da appendere all’albero o da regalare. Un’occasione speciale per aspettare insieme il giorno di Natale. Attività da 2 a 6 anni e si consiglia la prenotazione.

Martedì 30 dicembre, un altro appuntamento con ‘Dal Libro al Fare. Leggenda Fireworks!’, alle 10.30. Per festeggiare il nuovo anno a Palazzo Leggenda si annuncia un grande spettacolo pirotecnico…ovviamente di carta, colori, colla e forbici. Da 4 a 9 anni. Prenotazione consigliata.

E mercoledì 31 dicembre, alle 10.30, per ‘Una Torre Di Storie. Letture piccine picciò’: un appuntamento dolce e rilassato per ascoltare storie di renne, fiocchi di neve e piccoli sogni sotto l’albero. Da 2 a 5 anni.

Per effettuare la prenotazione, contattare il numero telefonico 0571 757873, oppure, inviare una mail all’indirizzo

sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

ORARIO FESTIVITÀ – La biblioteca comunale Renato Fucini (via Cavour, 36) sarà aperta mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre 2025 dalle 9 alle 13; nei giorni sabato 27 dicembre 2025 e lunedì 5 gennaio 2026 resterà chiusa. Palazzo Leggenda effettuerà il seguente orario: mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre 2025 aperto dalle 9 alle 13, sabato 27 dicembre chiuso.

Chiusura per entrambe le biblioteche nei giorni festivi di ricorrenza natalizia, per il nuovo anno e la Befana: nei giorni 25 e 26 dicembre 2025 e 1 e 6 gennaio 2026 saranno chiuse.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa