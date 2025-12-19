Un abete di Natale per l’Hospice San Martino: il dono dell’Amministrazione comunale di Empoli

Un piccolo abete come albero di Natale da piantumare per il giardino dell'Hospice San Martino di via Alessandro Volta in zona Carraia a Empoli: questo è il dono che l'amministrazione comunale ha portato nella mattina di venerdì 19 ottobre al personale sanitario che si occupa ogni giorno dei pazienti residenti.

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e l'assessora alla Qualità della Vita Laura Mannucci hanno fatto visita alla struttura, capace di ospitare 10 pazienti alla volta, portando il dono e gli auguri di buon Natale ai presenti.

Ad accoglierli erano presenti Loriana Meini, direttrice assistenza infermieristica, Beatrice Galli, medico referente per l'Hospice e Sandra Niccolini, coordinatore infermieristico (nella foto assieme allo psicologo della struttura, Ivan Parla, NdR).

Quello dell'Hospice San Martino è un ambiente sereno e accogliente, dove chi arriva può affrontare l'ultima fase della vita con tante attività stimolanti come l'arteterapia del colore, la musicoterapia, la pet therapy e molto altro. Ogni camera si affaccia sul giardino all'aperto, mantenendo il contatto con la natura.

Sindaco e assessora hanno rinnovato la vicinanza dell'amministrazione alla struttura, ringraziando il personale sanitario tutto per il grande impegno a favore di questi pazienti in questo delicatissimo momento e delle loro famiglie.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

Notizie correlate