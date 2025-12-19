Una donazione per l’Archivio Storico Comunale di Santa Maria a Monte

Un altro mattoncino per la storia di Santa Maria a Monte. Potremmo definirla così la donazione – avvenuta già nel giugno scorso con un incontro all’interno de “I Venerdì in Rocca” e ratificata stamattina con una conferenza stampa presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale – che il Dott. Antonio Gonnelli, nativo di Santa Maria a Monte, ha voluto fare di alcuni documenti riguardanti la propria famiglia.

Alcune memorie riguardanti la vita del padre, Luigi, che fu medico condotto del paese e che in particolar modo negli anni del Secondo Conflitto Mondiale si contraddistinse, insieme al farmacista Comastri, per far arrivare medicinali a chi non poteva averli, a causa della miseria.

“Un medico che andò oltre la propria professione, svolta tra l’altro con indubbia competenza – afferma Manuela del Grande, Sindaco di Santa Maria a Monte. Il dott. Luigi Gonnelli avrebbe potuto avere un futuro professionale di alto livello nel padovano, ma volle ritornare nella sua terra d’origine, alla quale era attaccatissimo, per cercare di aiutare la drammatica situazione locale, negli ultimi anni della Prima Guerra Mondiale”.

I documenti donati riguardano poi un’altra figura della famiglia Gonnelli. “Si tratta dello zio di mia madre, Averardo Dal Canto – interviene Antonio Gonnelli. Egli fu un Tenente Colonnello, destinato dapprima alle campagne in Eritrea e successivamente in Somalia, dove sotto la sua guida militare furono eseguiti lavori infrastrutturali al porto di Mogadiscio”.

Una targa, posta all’interno dell’Archivio Storico Comunale presso il Museo Casa Carducci, ricorderà questa donazione e sarà inaugurata domenica 21 dicembre alle ore 11.30, alla presenza delle istituzioni e dei parenti della famiglia Gonnelli.

