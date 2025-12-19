'Una mangiata per The Butcher': consegnato l’assegno a sostegno dell’attività di Lorenzo Cini

Si è svolta presso la sede di Confcommercio Provincia di Pisa la consegna dell’assegno in favore di Lorenzo Cini, titolare del locale-macelleria The Butcher di Asciano, a conclusione dell’iniziativa solidale “Una mangiata per The Butcher”, promossa da ConfCarni Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con FederCarni Confcommercio Toscana.

Il contributo, frutto dell’incasso del pranzo solidale organizzato al Country Club Boccadarno di Marina di Pisa, rappresenta un sostegno concreto nel percorso di ripartenza dell’attività, colpita nei mesi scorsi da un incendio.

Alla consegna dell’assegno presenti il Direttore Generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, il titolare del locale 'The Butcher' Lorenzo Cini, il Presidente ConfCarni Confcommercio Provincia di Pisa, Paolo Ciampalini, e il Coordinatore Sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa, Luca Favilli.

L’assegno, della cifra significativa di 6.281,00 euro, è stato destinato interamente alla riapertura del locale e ai progetti di rilancio.

“Questa iniziativa ha mostrato chiaramente quale sia la realtà che sta dietro a Confcommercio e FederCarni” commenta Lorenzo Cini “Non ci sono solo sigle o persone, molte delle quali nemmeno conoscevo prima, ma una vera e propria famiglia. Al di là del risultato economico, che è fondamentale, quello che resta è il sostegno umano, la vicinanza e la sensazione concreta di non essere soli. È questo l’aspetto più importante e che dà davvero la forza per ripartire”.

“È stato un momento importante non solo per Lorenzo, ma per tutta la categoria, che ha risposto con una partecipazione significativa” afferma il Presidente ConfCarni Confcommercio Provincia di Pisa Paolo Ciampalini “Ci ha fatto particolarmente piacere la presenza del presidente regionale di FederCarni Alberto Rossi, che ci ha dato un grande supporto, insieme a tutti gli associati Confcommercio e ai macellai che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. È stata una vera dimostrazione di lavoro condiviso”.

Sulla stessa linea il Coordinatore Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli: “Questa iniziativa ha centrato due obiettivi fondamentali: da un lato ha dato un aiuto concreto a un’azienda che ha affrontato una difficoltà importante nel percorso di ripartenza, dall’altro ha restituito l’immagine di una categoria unita, capace di stringersi attorno ai propri associati quando c’è bisogno”.

“La manifestazione è stata un grande successo e il risultato raggiunto è stato possibile grazie al contributo del Consiglio direttivo di Confcommercio Pisa e a una delegazione ampia e rappresentativa di FederCarni Toscana. È questo, più di ogni altra cosa, il valore che Confcommercio rappresenta anche all’esterno” conclude Favilli.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio stampa

