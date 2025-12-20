A Fiesole messa in memoria di Antonio Cordone e di tutte le vittime della criminalità

Venerdì 26 dicembre 2025 alle ore 18 nella chiesa di Santa Maria Primerana, in piazza Mino a Fiesole (FI), sarà officiata una messa in suffragio di Antonio Cordone e di tutte le vittime della criminalità, troppo spesso dimenticate e non tutelate che chiedono giustizia e non vendetta. Antonio Cordone, noto personaggio dello Sport di Firenze e Provincia, fu calciatore, allenatore e podista, venne ucciso senza alcuna ragione, 36 anni fa (il 26 dicembre 1989) a Firenze, per mano di un criminale pluriomicida, mentre faceva una scarpinata col proprio cane, percorrendo a piedi le sue amate colline tra Firenze e Fiesole, in via di Barbacane.

Al termine della funzione religiosa, il figlio Marco già Consigliere provinciale di Firenze e Amministratore dei Comuni di Fucecchio e di Gambassi Terme, storico locale e fondatore del 'Comitato dalla Parte di Abele', ricorderà brevemente la figura del padre, un uomo che amava soprattutto le cose belle e profonde della vita. Per non dimenticare.

Fonte: Comitato dalla Parte di Abele