Arrestati spacciatori nel bosco delle Cerbaie: avevano cocaina, hashish, coltelli e una katana

Due arresti per droga e armi nell'area boschiva delle Cerbaie a Fucecchio. Nel pomeriggio del 17 dicembre i carabinieri della Compagnia di Empoli, nell’ambito di un servizio straordinario di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno infatti fermato due cittadini marocchini, rispettivamente del 1994 e del 2003.

I militari li hanno sorpresi in possesso di oltre 43 grammi di cocaina e 55 grammi di hashish, suddivisi in dosi, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento e la pesatura della droga. Secondo quanto accertato, i due avevano allestito un bivacco di fortuna all’interno del bosco, dove sono stati rinvenuti anche coltelli, una katana e una macchina fotografica risultata rubata pochi giorni prima dalla scuola materna “La Casetta nel Bosco” di via Pesciatina.

Per questi ultimi ritrovamenti, i due sono stati denunciati a piede libero per ricettazione e porto abusivo di armi. Al termine delle formalità, entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e trasferiti nel carcere di Sollicciano, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il giorno successivo, il 18 dicembre, una task force composta da carabinieri, polizia municipale, cantiere comunale, Alia e Associazione Nazionale Carabinieri (sez.Fucecchio) ha provveduto a individuare e rimuovere una serie di bivacchi presenti nella zona delle Cerbaie, trovando centinaia di chili di materiale tra cui 60 batterie per veicoli per avere energia elettrica, tende, coperte, bici, borse, caricabatterie, materassi, generi di prima necessità, una telecamera e anche una roncola (leggi la notizia)