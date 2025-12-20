Cane cade in un pozzo, salvato dai vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio odierno, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti a Mugliano, nel comune di Arezzo, per soccorrere un cane di razza springer precipitato in un pozzo artesiano profondo circa 12 metri, verosimilmente abbandonato in zona rurale.

Allertati dal proprietario dell’animale, i soccorritori hanno utilizzato una scala italiana e tecniche SAF per calarsi nel fondo del pozzo e recuperare il cane, che riportava soltanto lievi ferite alle zampe.

L’animale è stato quindi restituito al proprietario. La zona è stata messa in sicurezza prima della conclusione dell’intervento, alla presenza dei Carabinieri di Castiglion Fibocchi e dei Carabinieri Forestali di Rassina.

