Cane cade in un pozzo, salvato dai vigili del fuoco

Cronaca Arezzo
Condividi su:
Leggi su mobile

Nel primo pomeriggio odierno, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti a Mugliano, nel comune di Arezzo, per soccorrere un cane di razza springer precipitato in un pozzo artesiano profondo circa 12 metri, verosimilmente abbandonato in zona rurale.

Allertati dal proprietario dell’animale, i soccorritori hanno utilizzato una scala italiana e tecniche SAF per calarsi nel fondo del pozzo e recuperare il cane, che riportava soltanto lievi ferite alle zampe.

L’animale è stato quindi restituito al proprietario. La zona è stata messa in sicurezza prima della conclusione dell’intervento, alla presenza dei Carabinieri di Castiglion Fibocchi e dei Carabinieri Forestali di Rassina.

Notizie correlate

Arezzo
Cronaca
19 Dicembre 2025

Arezzo, sgominata banda di spacciatori: cinque arresti e tre divieti di dimora

Cinque arresti e tre divieti di dimora ad Arezzo: questo il bilancio nell’ambito di un’inchiesta su un gruppo dedito allo spaccio di droga in tutta la provincia. L’ordinanza è stata [...]

Arezzo
Cronaca
18 Dicembre 2025

Due rapine in meno di un’ora ad Arezzo, arrestato 50enne appena scarcerato

Due tentativi di rapina in meno di un’ora: questo quanto accaduto ieri mattina in centro ad Arezzo, con protagonista un 50enne appena tornato in libertà dopo un periodo di detenzione. [...]

Arezzo
Cronaca
18 Dicembre 2025

Aggredì il personale sanitario del Pronto Soccorso di Arezzo: condannato un 24enne per lesioni personali

Un 24enne originario di Vicenza ma residente ad Arezzo è stato condannato a un anno e cinque mesi di reclusione per lesioni aggravate a danno di personale sanitario. I fatti [...]



Tutte le notizie di Arezzo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina