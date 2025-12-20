Castelfranco, 300mila euro alla pista di atletica. Mini: "In programma vari interventi su tutti gli impianti sportivi"

La sistemazione della pista di atletica di Castelfranco di Sotto ora è una concretezza. Il consiglio regionale della Toscana ha concesso al comune di Castelfranco di Sotto il finanziamento di 300mila euro che era stato richiesto tramite il vicepresidente Diego Petrucci.

Un impegno elettorale che la giunta Mini, quindi andrà a trasformare in realtà nel corso del 2026. Una notizia buona notizia che il sindaco Fabio Mini ha commentato dicendo: “Ringrazio non solo il vicepresidente Diego Petrucci, ma anche il presidente Eugenio Giani e tutti i consiglieri dell'assemblea regionale per questa concessione che è stata votata all'unanimità dall'Aula”.

Un finanziamento che permetterà all'amministrazione Mini di accelerare sui progetti di riqualificazione delle strutture sportive del comune, liberando ulteriori risorse economiche. “In questi mesi abbiamo programmato vari interventi su tutte le strutture sportive e stiamo cercando le risorse per attuarli”, spiega il sindaco Mini. “Abbiamo partecipato a un bando – continua il primo cittadino - per il rifacimento del telone della tensostruttura che sta cadendo a pezzi, un intervento da 400mila euro e inoltre ci stiamo impegnando sulla piscina comunale, con un investimento importante anche dal punto di vista economico. Per la piscina abbiamo già dato l'incarico di progettazione e se non ci sono intoppi, nel 2026 cominceremo ad aprire il cantiere per la realizzazione. Poi ci sono vari interventi di minore importo economico, ma altrettanto significativi. L'obiettivo – conclude Mini - è quello di ridare piena funzionalità agli impianti sportivi del nostro territorio, dalle grandi opere come la pista di atletica e la piscina a quelle minori, stiamo cercando di recuperare il ritardo e le pessime condizioni in cui le abbiamo trovati”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto