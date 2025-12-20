Colpi di arma da fuoco nel Pisano, un 20enne colpito ad una spalla

Cronaca Montopoli in Val d'Arno
Alcuni giovani hanno accerchiato un'auto Bientina, è spuntata un'arma da fuoco, poi la fuga e i soccorsi a Montopoli

Notte di tensione nel Pisano dove un 20enne è stato colpito ad una spalla da due colpi di arma da fuoco, tra Bientina e Montopoli in val d'Arno.

Da quanto ricostruito tutto sarebbe iniziato a Bientina, intorno alle 20, in via Roma. Alcuni giovani avrebbero circondato un'auto intimando agli occupanti del veicoli di uscire o avrebbero sparato, poi dopo alcuni fasi concitate si sarebbero uditi dei colpi, come riferiscono alcuni testimoni.

Da quanto appreso gli occupanti dell'auto sarebbero fuggiti via in auto, non è chiaro se ci sia stato un inseguimento. Dall'auto è stato allertato il 118 che ha chiesto ai ragazzi di fermarsi per effettuare le cure.

L'intervento dei sanitari è avvenuto ad una decina di chilometri di distanza, nella frazione di Capanne a Montopoli. Un 20enne straniero è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco ad una spalla, ma da quanto appreso da fonti sanitarie è stato ferito gravemente. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Empoli.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

 

