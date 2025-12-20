Concerto sotto l'albero, a Le Vedute in scena il pianista fucecchiese Pierpaolo Buggiani

Il giorno di Santo Stefano, come da consuetudine, nel Santuario di Santa Maria delle Vedute di Fucecchio, a partire dalle 16.00, si terrà il “Concerto sotto l’albero” con il pianista Pierpaolo Buggiani, un appuntamento molto atteso, all’insegna della condivisione e della bellezza. Sarà un’occasione indimenticabile per ascoltare il musicista fucecchiese, reduce dai molti impegni a cui si è dedicato intensamente negli ultimi mesi, che potrà esprimere il proprio talento davanti ai propri concittadini e appassionati di musica in un’atmosfera natalizia coinvolgente.

Nelle scorse settimane Buggiani, apprezzato nel panorama internazionale, ha partecipato a un concerto in Spagna e si è esibito come solista a due concerti per pianoforte e orchestra in occasione della Festa della Toscana alla città del Teatro di Cascina e al Teatro Eden di Viareggio nell’ambito del Progetto “Suoni e Colori di Carnevale-Il Carnevale nella storia della musica”, nato dalla collaborazione della Fondazione Carnevale di Viareggio e i Conservatori della Toscana, in particolar modo il “Boccherini” di Lucca, presso il quale Pierpaolo studia da anni. Il pianista fucecchiese, infatti, ha appena concluso il triennio presso il Conservatorio di Lucca dove si laureerà nella prossima primavera, avendo già intrapreso i corsi della laurea magistrale. Durante il Concerto del 26 dicembre il musicista introdurrà personalmente i brani, descrivendoli nel dettaglio e esibendosi poi sulle note de “L’Appassionata” di Beethoven, “Le Variazioni su un tema di Corelli” di Rachmaninov, una trascrizione per pianoforte dal concerto per pianoforte e orchestra di Ravel e altri pezzi a sorpresa.

Fonte: Ufficio stampa