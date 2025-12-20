Crolla parzialmente il tetto di un edificio a Cascina, l'appartamento era disabitato

Non ci sono persone ferite

Intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa nel pomeriggio di oggi, alle ore 15:24, in via Roma nel comune di Cascina, per il crollo parziale del tetto di un edificio a due piani fuori terra.

La squadra dei Vigili del Fuoco, con il supporto dell’autoscala proveniente dalla sede centrale, ha accertato che il cedimento ha interessato il tetto dell’appartamento situato al secondo piano, risultato disabitato. A scopo precauzionale, l’appartamento sottostante è stato dichiarato inagibile.

I soccorritori hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Non si registrano persone ferite. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale.


