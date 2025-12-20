Festa di Natale al Del Campana Guazzesi: doni ai residenti anche dal Rotary San Miniato

L’Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Del Campana Guazzesi" di San Miniato, festeggia il Santo Natale con gli anziani residenti ed i loro familiari. Alla presenza del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, sono state augurate Buone Feste: presenti il Presidente del CdA Emilio Bertini ed in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale il Sindaco Simone Giglioli, l’Assessora Elena Maggiorelli e l’Assessore Matteo Squicciarini ed il Presidente del Consiglio Comunale Matteo Betti.

Come riporta ancora una nota a firma della direzione, "il Vescovo Giovanni Paccosi ha fatto visita alla Rsa prima della cena per una benedizione a tutti i residenti, visitando ogni camera e soffermandosi al capezzale degli ospiti infermi. Il nostro Babbo Natale ha poi distribuito i doni natalizi a tutti i residenti della Rsa. Quest’anno tutti hanno ricevuto delle borracce personalizzate ed alcuni cuscini, frutto del ricavato della Fiera di Beneficenza. Si ringrazia il personale della Rsa che ha curato l’evento e l’ATI Idealcoop-Arnera che ha allestito il buffet per tutti i convenuti. Si ringrazia per il loro contributo L’Enoteca Banchelli Vini & Spumanti e la Macelleria Falaschi di San Miniato".

Sempre il "Del Campana Guazzesi" ringrazia il Rotary Club San Miniato dopo la visita della presidente, Roberta Salvadori, che nella mattina del 19 dicembre ha consegnato doni ai residenti. Ringraziamenti al Rotary, in particolare rivolti a Silvia Boldrini e l’Architetto Emilio Bertini della Commissione Progetti, "che hanno individuato la nostra struttura e hanno portato a termine il progetto "Inter-Agiamo" come service dell’annata a beneficio della nostra struttura. Grazie di cuore a tutti!".