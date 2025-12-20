Fiamme dal tetto di un'abitazione, l'intervento nella notte in Mugello

Incendio ieri sera in un'abitazione a Firenzuola. Sul posto, poco dopo le 21, sono intervenuti i vigili del fuoco dei comandi di Firenze e Bologna con i distaccamenti di Monghidoro, Borgo San Lorenzo e Marradi. Le fiamme, contenute dai vigili del fuoco intervenuti con tre squadre, hanno riguardato il tetto ventilato dell'abitazione, propagandosi a tutta la copertura e al primo piano. Sul posto anche il funzionario e il carro aria, giunto dalla sede centrale.

Al termine delle complesse operazioni di spegnimento il proprietario della casa, un uomo di 86 anni, ha trovato ospitalità dal fratello in quanto l'appartamento non è fruibile a causa dei danni riportati al tetto e all'impianto elettrico.