Fontanello al palazzetto dello sport, Più Certaldo: "Sindaco chiarisca i motivi della rimozione"

In una nota il gruppo civico "Più Certaldo" chiede chiarimenti, presentando un'interrogazione al sindaco, "sulle ragioni che hanno portato alla rimozione del fontanello installato nel palazzetto dello sport di Via Canonica, circostanza che ha creato non pochi disagi agli atleti fruitori della palestra".

"Il fontanello - prosegue la nota - svolgeva una funzione sociale e riduceva il ricorso all’acqua imbottigliata". Nell’interrogazione, a firma di Benedetta Manetti, Ilaria Nogara, Carlo Stella e Andrea Ridi, viene chiesto al sindaco Campatelli:

1. quali siano le ragioni che hanno portato alla rimozione e/o disattivazione del fontanello in oggetto;

2. se tale intervento sia da considerarsi definitivo o temporaneo;

3. se siano stati riscontrati problemi tecnici, sanitari o strutturali e, in tal caso, quali;

4. se l’Amministrazione intenda procedere al ripristino dell’utenza e con quali tempistiche.

"Confidiamo – concludono – che l’amministrazione voglia valutare con sollecitudine il ripristino del fontanello, o in alternativa l’installazione di un nuovo punto di erogazione dell’acqua potabile, al fine di garantire nuovamente un servizio di interesse collettivo".

