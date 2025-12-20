Gregge investito sui binari, morte 70 pecore. Dopo la tragedia per l'azienda spunta una multa

Sono circa settanta le pecore morte sui binari tra San Miniato e Fucecchio, dopo essere state tragicamente investite da due treni nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre. Un fatto che ha sconvolto l'azienda agricola proprietaria del gregge travolto che ora, come riportato oggi da Il Tirreno, ha ricevuto una sanzione amministrativa da quasi 4mila euro per i disagi causati dopo l'accaduto alla circolazione ferroviaria, rimasta sospesa nello stesso pomeriggio sulla linea Firenze-Livorno.

Un duro colpo per l'attività familiare, emotivo ed economico, che dopo il drammatico incidente al gregge che aveva visto l'intervento di vigili del fuoco, polizia ferroviaria, carabinieri e personale delle Ferrovie, ha provveduto alla rimozione delle carcasse, oltre a sostenere le spese di smaltimento. Come riferito da La Nazione l'azienda ringrazia quanti, a vario titolo, si sono messi a disposizione collaborando per la rimozione, andata avanti per oltre cinque ore.

Secondo quanto ricostruito le pecore si trovavano nei pressi di via Cavane dove, sempre dal racconto, pascolano da anni. Ma improvvisamente avrebbero seguito i capibranco sui binari. Una zona, come evidenziato, dove non ci sono recinzioni: il pastore a quel punto avrebbe provato a far allontanare le pecore anche con i cani ma gli animali, vedendo la discesa ripida dall'altro lato dei binari, si sarebbero fermati rimanendo immobili. Fino al passaggio dei treni e alla strage delle pecore, alcune delle quali gravide. Venti-trenta capi si sono salvati, ma hanno comunque riportato ferite importanti.

Sempre secondo quanto emerso la famiglia per tutelarsi si è rivolta a un avvocato, che ha anticipato la volontà di impugnare le sanzioni notificate per il mancato controllo del bestiame. Sottolineata ancora la mancanza di recinzioni nel tratto, accessibile da chiunque, e la richiesta di messa in sicurezza.

Notizie correlate