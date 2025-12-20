Investita da un'auto pirata, muore 81enne. Identificato e denunciato l'automobilista

Una donna di 81 anni di Pratovecchio Stia è deceduta all’ospedale Le Scotte di Siena dopo essere stata investita da un’auto pirata nel pomeriggio del 17 dicembre, davanti alle ex scuole elementari del paese.

Le indagini dei Carabinieri, supportate dai rilievi sul posto e dalle testimonianze dei presenti, hanno permesso di identificare l’automobilista, una 50enne, denunciata per omicidio stradale e omissione di soccorso. La donna avrebbe dichiarato di essersi allontanata dall’incidente per paura.


