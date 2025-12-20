Operazione contro spaccio alle Cerbaie, smantellati alcuni bivacchi dei pusher

Il giorno successivo all'operazione che ha portato all'arresto di due pusher nel territorio boschivo delle Cerbaie, ina task force composta da carabinieri, polizia municipale, cantiere comunale, Alia e Associazione Nazionale Carabinieri (sez.Fucecchio) nella giornata di giovedì 18 dicembre ha provveduto a individuare e rimuovere una serie di bivacchi nelle cerbaie, usati come rifugio dagli spacciatori che in questi boschi si annidano per poi fornire le dosi ai compratori. Presente sul posto anche la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, che segue da molto tempo la questione interfacciandosi con tutte le istituzioni preposte affinchè si giunga alla risoluzione del problema.

Di materiale ne è stato trovato tantissimo, tra cui almeno 60 batterie da auto, camion, escavatore o trattore, usate per avere energia elettrica all'interno del bosco. I bivacchi rimossi erano in via Casabianca, via del Forrone e via Ramoni, dove in alcuni casi c'erano dei villaggi di fortuna con tende, coperte, bici, borse, caricabatterie per telefoni, materassi, sedie, scarponi per il freddo, generi di prima necessità, le prima citate batterie, una telecamera e anche un pennato, una sorta di roncola che può esser usata sia per farsi largo fra la vegetazione ma anche come arma impropria.

Materiale per centinaia e centinaia di chili, che Alia ha rimosso e che poi verrà smaltito. Parallelamente sono stati portati via anche molti sacchi neri di spazzatura indifferenziata abbandonati lungo via delle Cerbaie.

“Azioni di questo tipo si affiancano a quelle fondamentali di repressione delle forze dell'ordine: in alcune zone delle cerbaie gli spacciatori creano postazioni munite di tutto punto, sfruttando anche una rete di fiancheggiatori. E' importantissimo lavorare tutti assieme affinchè queste zone che sono un patrimonio naturale tornino a disposizione della cittadinanza e degli animali che ci vivono, non certo dei ripari per commettere attività illegali e illecite”.

