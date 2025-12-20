Operazione nazionale della polizia, a Firenze 4 arresti e 14 kg di droga sequestrati

Conclusa una vasta operazione nazionale della polizia di Stato, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e di connessi reati di criminalità diffusa tra cui "regolamenti di conti", reati contro il patrimonio, porto illegale di armi e episodi di violenza. L’attività degli investigatori in diverse province di tutta Italia, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all'identificazione di 95.164 persone sospette, di cui 16.701 stranieri e 10.848 minorenni, soprattutto in aree di spaccio o di "mala-movida", su un migliaio delle quali sono in corso di valutazione eventuali provvedimenti amministrativi di prevenzione.

I numeri dell'operazione nazionale: 384 arresti. Oltre 1.400 kg di droga sequestrati

Nell'operazione sono state arrestate 384 persone, di cui 166 stranieri e 6 minorenni, e denunciate in stato di libertà 655, di cui 256 stranieri e 39 minorenni, soprattutto per reati contro la persona e il patrimonio nonché per spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi.

In totale sono stati sequestrati 35 kg di cocaina, 1.370 di cannabinoidi e 1 kg di eroina. Sequestrate anche 41 armi da fuoco e 80 armi bianche nonché oltre 300mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Elevate 565 sanzioni amministrative di diversa natura, la maggior parte delle quali per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione illegale di bevande alcoliche. Individuati inoltre diversi profili social sui quali sono in corso verifiche sui contenuti, apparentemente riconducibili ai fenomeni criminali in questione, per l’eventuale segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie ai fini dell’oscuramento.

Nello stesso ambito sono stati svolti controlli per verificare l’applicazione del nuovo quadro normativo introdotto con il decreto legge 48/2025, convertito in legge n. 80/2025, inerente anche alla vendita di prodotti a base di canapa nei cosiddetti cannabis shop. 312 in totale quelli controllati: 5 cannabis shop sequestrati in 3 diverse città, 3 soggetti arrestati e 141 denunciati in stato di libertà, tra cui titolari o gestori di cannabis shop. Sequestrati 296 kg di cannabinoidi risultati, dalle prime analisi, avere le caratteristiche di stupefacenti.

I controlli a Firenze: 4 arresti, 12 denunce, 14 kg di droga sequestrati

A Firenze è stato impiegato personale della Squadra Mobile della Questura che si è avvalso della collaborazione degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana impiegati a Firenze, a Empoli e a Sesto Fiorentino.

Nel corso delle attività, la squadra mobile ha svolto controlli principalmente nelle aree che costituiscono luoghi di aggregazione. I controlli sono stati finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e spaccio di sostanze stupefacenti e si sono concentrati, in particolare, presso: stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, via Ponte alle Mosse, via Guelfa, via Monteverdi, via Palazzuolo, Mercato Centrale, Viale Redi, Via Canova, Fortezza, Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Dalmazia, Rifredi, Porta al Prato e Cascine. Particolare attenzione è stata prestata anche alla zona del centro cittadino, dove insistono i locali della movida, sale slot e bar.

Durante i controlli sono state arrestate 4 persone, di cui 3 stranieri, per detenzione di materiale esplodente, esecuzione di condanna definitiva ad anni 1 mesi 10 e giorni 8 di reclusione per reati contro il patrimonio e resistenza a Pubblico Ufficiale, reingresso nel territorio nazionale, esecuzione ordine di carcerazione in sostituzione della misura alternativa dell’affidamento in prova per reati contro il patrimonio.

Sono 12 le persone denunciate e 664 in tutto quelle controllate tra cui 23 minorenni, delle quali rispettivamente 9 e 190 di origine straniera. Controllati 261 veicoli. Sul fronte sostanze stupefacenti sequestrati oltre 14 kg tra cannabinoidi, cocaina e crack. Sequestrati anche 11 esplosivi e un coltello a serramanico. Elevate 17 sanzioni amministrative ed emessi fogli di via obbligatori con allontanamento da Firenze a carico di 9 persone, sorprese a svolgere il gioco delle tre campanelle e sospettate di borseggi nel centro cittadino.

