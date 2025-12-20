SR 429, ritardi sul Lotto III: la Lista Castelfiorentino di Tutti esprime “forte preoccupazione”

La Lista Castelfiorentino di Tutti esprime "forte preoccupazione" per lo stato di avanzamento dei lavori del Lotto III della SR 429 della Valdelsa, un’opera strategica per il collegamento tra Castelfiorentino e Certaldo e per la riduzione del traffico urbano, in particolare nella frazione di Petrazzi.

La nota integrale

Il completamento di questo lotto è fondamentale per garantire un collegamento diretto e continuo tra Empoli e Poggibonsi, tra la Firenze–Siena e la Fi-Pi-Li, nonché lungo l’asse interregionale Grosseto–Fano (uscita Siena), portando finalmente a compimento un progetto infrastrutturale atteso da oltre cinquant’anni.

L’intervento riveste inoltre un ruolo cruciale sotto il profilo della sicurezza idraulica, poiché prevede la realizzazione delle casse di espansione del fiume Elsa tra Certaldo e Castelfiorentino, opere indispensabili per la gestione del reticolo idrografico principale e minore. Alla luce dei drammatici eventi alluvionali che hanno colpito il territorio di Castelfiorentino lo scorso anno, la conclusione dell’appalto – avviato nel gennaio 2023 – risulta oggi ancora più urgente e necessaria.

Per questo riteniamo indispensabile richiamare quanto stabilito al momento della consegna dei lavori, come dichiarato agli organi di stampa il 27 dicembre 2022, al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti e la coerenza con le tempistiche annunciate, di seguito riportato.

Variante alla 429, via al terzo lotto. Giani: “Svolta per la viabilità”

I lavori partiranno dalla rotatoria fra la strada regionale 429bis e la provinciale 4, fra i comuni di Gambassi, Castelfiorentino e Certaldo; dureranno 3 anni per un importo complessivo di 30 milioni di euro.

Partiranno entro gennaio i lavori del terzo lotto, quello più grande, della variante alla Strada regionale 429. È l’avvio di un grande cantiere che consentirà di completare un’opera infrastrutturale fondamentale per la Valdelsa e per tutta la Toscana, che collegherà direttamente Empoli con Poggibonsi, la Fi-Pi-Li con l’Autopalio. Il tratto che verrà realizzato, della lunghezza di quasi 4 km, avrà origine all’altezza della rotatoria di Certaldo ovest e terminerà sulla strada provinciale volterrana, a Castelfiorentino est, interessando i comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme e Certaldo, e anche quello di Empoli. A spiegare nel dettaglio i lavori era presente il presidente Eugenio Giani che, insieme all’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli, si è recato nel punto da cui partirà la nuova variante, la rotatoria del Comune di Gambassi.

“È il completamento – ha detto Giani – della strada della Valdelsa, la cosiddetta 429. Tre anni di lavori, 4 chilometri di nuova strada, significa un grande risparmio di tempo. Oggi – fa presente Giani – passare dalla viabilità ordinaria per entrare nella superstrada diventa problematico; con il completamento della variante ci sarà più fluidità del traffico e tempi più corti. Nell’opera che vedremo realizzata fra tre anni – ha proseguito Giani – è compresa anche la realizzazione di una cassa di espansione perché si è pensato non solo alla strada ma anche alla circolazione delle acque e quindi alla riduzione del rischio idraulico”.

Giani ha ringraziato i sindaci Alessio Falorni (Castelfiorentino), Giacomo Cucini (Certaldo) e Paolo Campinoti (Gambassi Terme), presenti insieme al direttore delle infrastrutture e mobilità della Regione Toscana Enrico Becattini, all’ingegnere responsabile del procedimento Antonio De Crescenzo e al consigliere regionale Enrico Sostegni. “Un grande lavoro di squadra – ha sottolineato il presidente Giani – che consentirà di dare alle infrastrutture della Toscana un’impronta forte di quella che vuole essere la Toscana diffusa, in questo caso anche una Toscana ricca e molto laboriosa, che con questa nuova strada porterà i tir e il trasporto destinato alle varie industrie fuori dalla viabilità ordinaria”.

Il contratto d’appalto per la realizzazione dell’ultimo lotto in variante alla SRT 429, e in particolare il cronoprogramma, sua parte integrante, prevede che l’ultimazione dell’opera dovrà avvenire in 1.095 giorni dalla consegna dei lavori, che partiranno entro gennaio (appena verrà rilasciata l’autorizzazione da parte di Arpat per il piano ambientale di cantierizzazione). La fine dei lavori è dunque prevista per settembre 2025.

L’assessore Baccelli ha ricordato che “si tratta di un appalto gestito direttamente dalla Regione Toscana; siamo sia stazione appaltante che soggetto attuatore; ha vinto un’impresa toscana; confidiamo anche in una regolare realizzazione di questa opera che davvero è cruciale per migliorare la viabilità di quest’area. È il tratto che manca e quindi dà pienezza di efficienza anche a tutti i lotti già realizzati”.

La nuova infrastruttura unirà i lotti già realizzati e consentirà di bypassare gli abitati di Certaldo, Castelfiorentino e delle frazioni limitrofe, anche in Comune di Empoli. L’intervento si sviluppa prevalentemente in sponda destra del fiume Elsa per concludersi in sponda sinistra. Saranno realizzati due viadotti sui principali corsi d’acqua, l’Elsa e il Borro della Corniola, quattro scatolari principali in calcestruzzo armato gettati in opera sugli altri fossi e rii minori attraversati (Fosso dell’Olmo, Fosso delle Cascine, Rio 1 e 2) e una serie di scatolari prefabbricati per la regimazione delle acque del reticolo idraulico.

È prevista anche la realizzazione della cassa di espansione “Casino d’Elsa” sul fiume omonimo in Comune di Gambassi Terme, necessaria per ridurre il rischio idraulico sul territorio interessato dalla realizzazione della variante. L’opera è finanziata con fondi FSC e fondi della Regione Toscana. Il progetto esecutivo prevede un importo complessivo di 30.053.869,24 euro, di cui 19.998.350,17 euro quale importo totale dei lavori da appaltare e 10.055.519,07 euro quali somme a disposizione dell’amministrazione.

La nostra comunità ha già subito gravi criticità legate alla SR 429 e alla gestione ordinaria della viabilità: nei mesi scorsi, chiusure temporanee e deviazioni del traffico pesante hanno prodotto disagi rilevanti per lavoratori, residenti e imprese.

I lavori del Lotto III sono iniziati nel gennaio 2023 e, secondo il cronoprogramma ufficiale di 1.095 giorni, avrebbero dovuto concludersi entro settembre 2025. A oggi, però, l’attività di cantiere appare lenta e discontinua e mancano informazioni pubbliche e aggiornate sulla realizzazione del ponte sul fiume Elsa, elemento essenziale per il completamento dell’opera. Con il 2025 ormai agli sgoccioli, è legittimo chiedersi se e come quel cronoprogramma sia stato aggiornato e quali siano le nuove tempistiche previste.

Chiediamo risposte chiare e trasparenti alle istituzioni competenti e alla consigliera regionale dell’Empolese Valdelsa Brenda Barnini, affinché quanto stabilito con le imprese appaltatrici venga reso pubblico attraverso la diffusione di un cronoprogramma aggiornato, con indicazioni puntuali sullo stato dei lavori e sui tempi di conclusione dell’opera.

La Lista Castelfiorentino di Tutti continuerà a monitorare l’andamento del cantiere, sollecitando efficienza, rispetto degli impegni e trasparenza, perché un’infrastruttura strategica per il territorio non può restare nel limbo dell’incertezza.

Lista Civica Castelfiorentino di Tutti