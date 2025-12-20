Studenti certaldesi in Comune per la consegna delle borse di studio intitolate a Turchi e Turini

Questa mattina la Sala del Consiglio Comunale di Certaldo ha accolto le ragazze e i ragazzi che hanno ricevuto gli attestati di merito per le borse di studio intitolate al professor Paolo Turchini e al dottor Mauro Turini.

La borsa di studio Paolo Turchini nasce nel 1965, quando il Professore decise di destinare parte del proprio patrimonio ai giovani studenti meritevoli, con particolare attenzione a chi aveva meno possibilità economiche, per sostenerli nel percorso di studio.

La borsa di studio Mauro Turini ha invece origine nel 1992, quando la vedova del Dottore scelse di destinare ogni anno una parte del patrimonio a favore dei ragazzi meritevoli.

Il Comune di Certaldo ha raccolto e portato avanti questo prezioso impegno nel tempo, stanziando fondi propri a bilancio ogni anno, per continuare a sostenere il valore dello studio e del merito.

I beneficiari, tutti residenti a Certaldo, sono stati selezionati sulla base della media scolastica: studenti delle scuole medie e superiori per la borsa Turchini e studenti delle scuole medie per la borsa Turini.

Un riconoscimento importante per l’impegno, la costanza e la passione dimostrati nello studio, e un incoraggiamento a guardare con fiducia al futuro.

Fonte: Comune di Certaldo

