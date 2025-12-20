Torna il tradizionale concerto di Natale a Sant'Ansano: in scena l'Accademia Amedeo Bassi

La Pieve di Sant'Ansano a Vinci
Torna il tradizionale concerto di Natale presso la Pieve di San Giovanni a Sant'Ansano di Vinci. L'Accademia Musicale "Amedeo Bassi" in collaborazione con la parrocchia di Sant'Ansano offre al pubblico una serata in musica sulle note della tradizione del Natale. Si esibiranno l'orchestra e la Corale "Amedeo Bassi", con la partecipazione straordinaria del coro di voci bianche dell'Istituto comprensivo Fucecchio, diretti da Massimo Annibali.
L'evento, patrocinato dal Comune di Vinci, è a ingresso gratuito. L'appuntamento è per questa sera, sabato 20 dicembre alle ore 21:15 a Sant'Ansano.
