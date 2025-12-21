Cade da cavallo, bambina di 11 anni portata al Meyer

Cronaca Pontedera
Una bambina di undici anni è stata portata al Meyer dopo una caduta da cavallo. I fatti sono avvenuti verso le 15 di sabato 20 dicembre a Treggiaia, fuori Pontedera, in un maneggio locale.

La piccola era sull'animale quando, per cause da chiarire, è caduta e ha riportato un trauma facciale. Sul posto sono arrivati i soccorsi ma è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha portato la bambina in codice rosso al Meyer di Firenze.

 

