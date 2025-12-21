Caso Garlasco, Alberto Stasi querela la criminologa toscana Anna Vagli

Cronaca Forte dei Marmi
Si parla anche in Toscana del delitto di Garlasco, avvenuto nell'agosto 2007 ma ancora sulle prime pagine dei quotidiani. Alberto Stasi, condannato per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, ha querelato Anna Vagli, 36enne criminologa e opinionista televisiva originaria di Forte dei Marmi.

In un articolo del 2022 Vagli aveva titolato "Perché Alberto Stasi è l'assassino di Chiara Poggi al di là di ogni ragionevole dubbio", inoltre aveva sostenuto il possibile movente, ovvero la scoperta di materiale pedopornografico nel pc di Stasi. Per quest'ultimo la Cassazione ha annullato la condanna per detenzione di materiale pedopornografico, perché il fatto non sussiste.

Le affermazioni della toscana Vagli hanno indotto Stasi a procedere con una querela per diffamazione, il processo sarà a marzo ed è slegato dalla riapertura delle indagini sul caso.

